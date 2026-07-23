제48차 세계유산위 부대행사

‘한-아세안 회의’ 부산서 열려

문화유산 통한 연대 확인해

2029년까지 공동 사업 진행

제8차 한-아세안 문화유산 협의체 운영회의에서 주한 아세안 대사들과 기념촬영하는 허민 국가유산청장 [국가유산청 제공]
제8차 한-아세안 문화유산 협의체 운영회의에서 주한 아세안 대사들과 기념촬영하는 허민 국가유산청장 [국가유산청 제공]

[헤럴드경제=김명상 기자] 국가유산청이 아세안 회원국과 문화유산 협력을 강화하고 향후 4년간 추진할 공유문화유산 공동협력 사업을 본격화한다. 한국과 아세안 간 역사적 연대를 확인하고 지속 가능한 쌍방향 협력 기반을 구축하는 계기로 만든다는 계획이다.

국가유산청은 아세안사무국, 유네스코 아·태무형유산센터와 함께 22일부터 23일까지 부산에서 ‘제8차 한-아세안 문화유산 협의체 운영회의’를 개최했다.

제48차 유네스코 세계유산위원회 부대행사로 열린 회의에는 국가유산청장, 주한 아세안 대사단, 아세안 11개국 문화유산 담당 대표 등 50여 명이 참석했다. 참석자들은 협의체 성과를 점검하고 협력 전략을 논의했다.

한-아세안 문화유산 협의체는 2022년 출범 이후 문화유산 분야 협력 의제를 공유하고 공동 사업을 발굴해 왔다. 이번 회의는 협력 성과를 점검하고 아세안의 사회문화공동체 비전 및 문화예술 전략과 연계해 향후 협력 방향을 논의하는 자리다.

’국가유산청-주한아세안대사단 간담회‘에서 아세안 대사들과 문화유산 분야 협력 방향 논의하는 허민 국가유산청장 [국가유산청 제공]
’국가유산청-주한아세안대사단 간담회‘에서 아세안 대사들과 문화유산 분야 협력 방향 논의하는 허민 국가유산청장 [국가유산청 제공]

첫날인 22일에는 웨스틴 조선 부산 호텔에서 ‘국가유산청-주한아세안대사단 간담회’를 열었다. 국가유산청장과 주한아세안 11개국 대사단이 참석해 대아세안 문화유산 협력 방향과 효과적인 협력 방안을 논의했다.

허민 청장은 “문화유산은 국경을 넘어 사람과 사람을 연결하는 공동의 가치”라며 “이번 운영회의가 한-아세안이 문화유산을 매개로 서로 간의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 공동 번영을 위한 미래지향적 협력 관계를 강화하는 이정표가 되기를 바란다”고 전했다.

‘국가유산청-주한아세안대사단 간담회’에서 인사말하는 허민 국가유산청장 [국가유산청 제공]
‘국가유산청-주한아세안대사단 간담회’에서 인사말하는 허민 국가유산청장 [국가유산청 제공]

이어 벡스코에서 열린 운영회의에서 국가유산청은 협력 현황과 2026년부터 2029년까지 4년간 추진할 공동협력 사업을 발표했다. 아세안사무국은 아세안 문화예술전략 등 정책 방향과 협력 현황을 발표했다.

참석자들은 ‘대한민국관’ 등 부대행사 공간을 둘러보고 유엔기념공원과 케이에프 아세안문화원을 방문했다. 유엔기념공원은 유네스코 세계유산 우선등재목록인 ‘한국전쟁기 피란수도 부산의 유산’의 구성요소다. 참석자들은 한국과 아세안(필리핀, 태국) 간 역사적 연대와 우호 협력의 의미를 되새겼다.

이튿날인 23일에는 케이에프 아세안문화원에서 ▷아세안 국가별 문화유산 국제협력 활동 ▷국내 유관기관 활동을 소개했다. 이어 ▷공동협력사업 세부 추진 방안 ▷미래 협력 방향 등 협력 가능성을 논의한다.

국가유산청은 이번 회의를 기점으로 향후 4년간 추진할 공동협력 사업을 본격화하고 협력 전략을 체계적으로 수립할 계획이다. 단발성 지원을 넘어 ▷문화유산 창조산업 ▷디지털 기술 활용 ▷기후변화 대응 등 다각적 분야에서 지속 가능한 쌍방향 협력 기반을 마련할 예정이다.


terry@heraldcorp.com