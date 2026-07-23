[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 23일 보완수사권 폐지 문제에 대해 “이제 치열했던 토론과 숙의의 마침표를 찍을 때가 왔다”고 했다.

한 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “오는 10월 2일 새로운 형사 사법 체계가 차질 없이 시행될 수 있도록 책임 있는 결론을 내리겠다”며 이같이 말했다.

그는 “수사와 기소 분리를 통한 검찰 개혁 완성은 이재명 대통령이 늘 강조한 지향점이자 국민주권정부의 확고한 국정 과제”라며 “대통령과 민주당은 이 원칙에 대해 후퇴하거나 흔들리지 않았다”고 했다.

또 “경찰의 내부 비리 근절과 민주적 통제 확립에 뼈를 깎는 노력을 기울여야 한다”며 “권한이 남용되지 않도록 민주적 통제도 필요하다”고 강조했다.

아울러 “최근 불거진 사건에 대한 엄벌이 그 출발점이 돼야 한다”며 장윤기 사건 재발 방지를 위해 경찰이 신설하기로 한 수사 쇄신 태스크포스(TF)를 조속히 출범시키라고 했다.