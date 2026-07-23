AI 서버용 MLCC 납품 계약 기간 2027년 1월 1일~12월 31일 5월 글로벌 고객사와 1.5조원 실리콘 캐패시터 납품 계약 6월 빅테크로부터 4500억원 AI 서버용 MLCC 수주 현재 복수 고객사와 협의 중…추가 수주 나올 듯 컴포넌트사업부 풀가동 중 장덕현 사장 “차세대 선단 제품 개발로 AI 부품 시장 주도”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전기가 글로벌 대형기업과 약 3000억원(2억달러) 규모의 인공지능(AI) 서버용 적층세라믹커패시터(MLCC) 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 계약 기간은 2027년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년이다.

삼성전기 관계자는 “이번 계약은 삼성전기의 MLCC 설계 기술과 고온·고전압 환경에서의 제품 신뢰성, 대규모 공급 능력과 품질 관리 역량을 인정받은 결과”라고 설명했다.

이를 두고 삼성전기가 AI 서버용 부품 시장에서 경쟁력을 입증하며 글로벌 고객 기반을 확대하고 있다는 분석이다. ‘전자산업의 쌀’로 불리는 MLCC는 전기를 저장했다가 필요한 만큼 전기를 안정적으로 공급하는 일종의 ‘댐’ 역할을 한다.

삼성전기는 올해 들어 AI 서버용 핵심 부품 장기 공급 계약을 잇달아 성사시키고 있다. 지난 5월에는 글로벌 고객사와 약 1조5000억원 규모의 실리콘 캐패시터 장기 공급 계약을 체결했으며, 6월에는 글로벌 빅테크 기업과 약 4500억원 규모의 AI 서버용 MLCC 공급 계약을 맺었다.

대규모 MLCC 장기공급 계약이 연이어 체결되는 것을 두고 업계에서는 이례적이라는 평가가 나온다. 이에 대해 삼성전기는 이번 계약이 단순한 공급을 넘어, MLCC가 AI 인프라 성능과 안정성을 좌우하는 전략 부품으로 전환되고 있음을 보여준다고 설명했다.

삼성전기는 현재 AI 서버용 MLCC 시장에서 40% 이상의 점유율을 확보하며 글로벌 선두권을 유지하고 있다. AI 서버용 MLCC는 일반 서버보다 10배 이상 많은 수량(서버 랙 기준 최대 60만개)이 탑재되는 데다 초소형·초고용량, 고온·고전압 환경에서도 안정적인 성능을 유지해야 해 기술 장벽이 높다. 실제 공급 가능한 업체는 제한적이다.

삼성전기는 현재 복수의 글로벌 고객사와 MLCC 중장기 공급 계약을 협의하고 있으며, 장기 계약 확대를 통해 안정적인 수요 기반을 확보하는 동시에 AI 서버용 고부가가치 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 강화해 나갈 계획이다.

장덕현 삼성전기 사장은 “이번 계약은 삼성전기 MLCC가 AI 인프라의 핵심 부품으로서 기술력을 인정받은 결과”라며 “고객사의 신뢰를 바탕으로 차세대 선단 제품 개발과 안정적인 공급체계를 구축해 AI 부품 시장을 주도해 나가겠다”고 말했다.

삼성전기의 경우 MLCC를 생산하는 컴포넌트사업부의 1분기 가동률은 95%를 기록했다. 수요 증가에 대응해 필리핀 공장 증설 작업을 진행 중이지만 양산은 2027년 이후로 예상된다. 트렌드포스는 올 3분기 말부터 본격적인 쇼티지(공급부족)에 직면할 것이란 전망이 나왔다.