보훈부, 추도식 개최

[헤럴드경제=전현건 기자] 박열 의사의 배우자이자 일본인 독립운동가인 가네코 후미코의 서거 100주기를 맞아 정부 주도 추모식이 열렸다.

국가보훈부는 23일 오전 경북 문경문화원 다목적실에서 ‘가네코 후미코 서거 제100주기 추모식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 추모식은 권오을 보훈부 장관을 비롯한 각계 인사와 기념사업협회 회원, 독립유공자 유족 등 200여 명이 참석한 가운데 국민의례, 감사패 증정, 고인의 삶 회고, 기념사, 추모사, 헌시 낭독, 가네코 후미코 자료 기증, 헌화 등의 순으로 진행됐다.

1903년 일본에서 태어난 가네코 후미코는 조선의 청년 박열과 만나 사상적 동지이자 삶의 동반자로서 함께했다. 두 사람은 1920년대 일본 도쿄에서 흑도회, 흑우회 활동을 통해 기관지 ‘흑도’와 ‘현사회’를 발간하며 무정부주의 사상을 전파하고 제국주의와 천황제에 대한 비판을 이어갔다.

이들의 활동은 1923년 관동대지진 이후 일제가 조선인과 사상운동가를 대대적으로 탄압하는 과정에서 ‘박열 대역사건’으로 이어졌다. 가네코 후미코는 박열과 함께 체포돼 사형을 선고받았고 이후 무기징역으로 감형됐지만 1926년 7월 23일 우쓰노미야형무소에서 23세의 짧은 생을 마감했다.

그는 권력과 차별에 저항하며 인간의 자유와 평등을 추구한 인물로 평가받고 있다. 정부는 그의 공적을 기리기 위해 2018년 건국훈장 애국장을 추서했다.

권 장관은 “가네코 후미코는 국적과 민족을 넘어 정의와 자유를 위해 자신의 삶을 바친 인물”이라며 “이번 서거 100주기 추모식이 그 고귀한 용기와 신념을 기억하고 평화와 인권의 가치를 우리 국민, 그리고 미래 세대와 함께 나누는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.