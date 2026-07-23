네이버페이서 우리은행 연금 전문가 상담 가능

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행은 네이버페이와 손잡고 퇴직연금 개인형IRP 상담 서비스를 시작한다고 22일 밝혔다.

앞으로 은행 이용자들은 네이버페이 내 새롭게 신설된 ‘연금홈’을 통해 우리은행 연금 전문가로부터 개인형IRP 운용법을 상담받을 수 있다.

상담 후 우리WON뱅킹 링크가 전송되면 개인형IRP 신규 가입을 완료할 수 있다.

우리은행 연금 상담 후 별도로 우리WON뱅킹 앱에 접속하지 않고 우리은행 모바일 웹사이트에서 개인형IRP에 가입할 수 있도록 인프라를 구축할 예정이다.

은행연합회 공시에 따르면 우리은행의 올 2분기 개인형IRP(원리금비보장형) 수익률은 51.71%로 전년 동기 6.96%에서 큰폭 올랐다.

박의정 우리은행 연금마케팅지원팀장은 “앞으로도 플랫폼 기업과의 협업을 확대해 연금 가입자의 접점을 넓히고, 누구나 편리하게 이용할 수 있는 디지털 연금 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.