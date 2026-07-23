[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국전자통신연구원(ETRI)이 지난 반세기 동안 대한민국 ICT 산업 발전을 이끌어온 연구개발의 역사와 주요 성과를 집대성한 ‘ETRI 온라인 50년사’를 구축, 공개했다.

온라인 50년사는 시공간 제약없이 대한민국 ICT 발전의 역사를 쉽게 편리하게 이해하고 활용할 수 있도록 구축한 디지털 역사 아카이브다.

온라인 50년사는 단순한 역사 기록을 넘어 대한민국 정보통신기술(ICT)의 성장 과정과 국가 연구개발의 발자취를 디지털 콘텐츠로 구현했다. 특히 지난해 개관한 ETRI 역사관을 온라인에서도 실제 전시관을 방문한 것처럼 생생하게 둘러볼 수 있도록 했다.

또한 다양한 연구성과와 역사 콘텐츠를 유기적으로 연결해 연구자와 산업계는 물론 일반 국민과 미래 세대가 ICT 교육의 장으로 활용할 수 있는 지식 플랫폼으로 구성했다.

‘반세기 연혁’에서는 1976년 연구원 설립부터 현재까지의 주요 사건과 연구성과를 연도별로 정리했다.

TDX 개발을 비롯 DRAM, 세계 최초 CDMA 상용화, DMB, WiBro, LTE-Advanced, 인공지능(AI), 6G, 양자기술 등 대한민국 ICT 발전을 이끈 대표 기술을 시대별 흐름에 따라 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.

‘50대 대표성과’에서는 대한민국 ICT 발전에 결정적인 역할을 수행한 대표 연구성과를 분야별로 소개한다.

ETRI가 지난 50년간 개발한 기술의 산업 파급효과는 약 494조 원 규모인 것으로 분석됐다. 50년간 연평균 9.9조 원의 경제적 가치를 창출한 셈이다.

‘디지털 역사관’에서는 ETRI 역사관 내부를 360도 파노라마 영상으로 구현해 실제 역사관을 방문한 것처럼 자유롭게 관람할 수 있도록 했다.

박세웅 ETRI 원장은 “ETRI의 지난 50년은 대한민국 ICT 발전의 역사 그 자체였다”면서 “과거의 혁신을 기록하는 데 머무르지 않고 미래 세대가 새로운 도전을 이어갈 수 있는 살아있는 지식 플랫폼이자 대한민국 ICT 혁신의 나침반이 되기를 기대한다”고 말했다.