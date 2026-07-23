섹터 모듈 조립 기념 행사 HD현대重 진공용기 섹터 9개 가운데 4개 제작

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대중공업이 제작에 참여한 국제핵융합실험로(ITER) 핵심 장치가 최종 조립 단계 돌입했다.

HD현대중공업은 22일(현지시간) 프랑스 남부 카다라슈 ITER 건설 현장에서 열린 ‘코리아-ITER 퓨전 데이’ 행사에 참석했다고 23일 밝혔다.

이날 행사는 HD현대중공업이 제작한 ITER의 마지막 진공용기 섹터가 열차폐체 및 초전도 자석과 결합, 섹터 모듈로 조립된 것을 기념하기 위해 마련됐다. 터 모듈은 최종 조립을 위해 토카막 피트(핵융합로 주요 장치가 조립되는 공간)으로 이동됐다. 이후 다른 8개 섹터 모듈과 결합돼 약 5000톤 규모의 도넛 형태 진공용기로 완성될 예정이다.

ITER는 한국과 유럽연합(EU)을 비롯해 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도까지 총 7개 회원국이 공동으로 프랑스 카다라쉬에서 세계 최대 규모의 핵융합실험로를 건설하는 국제 프로젝트다.

HD현대중공업은 ITER를 구성하는 전체 진공용기 섹터 9개 가운데 4개를 제작했다. 2010년 한국에 배정된 2개 섹터를 수주한 데 이어, 2016년 유럽연합에 배정된 물량 2개까지 추가로 수주해 2024년까지 전량 인도했다.

진공용기는 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 둘러싸고 고진공 환경을 유지하는 ITER의 핵심 장치다. 진공용기 섹터는 높이 11.3미터, 폭 6.6미터, 무게 약 400톤에 달하는 초대형 구조물임에도 각 섹터가 정밀하게 결합될 수 있도록 높은 수준의 제작 난도가 요구된다. 프랑스 원자력 압력용기 관련 법령과 국제 원자력 기술기준, ITER 국제기구의 엄격한 품질·안전 요건도 충족해야 한다.

HD현대중공업은 선박과 해양플랜트 건조 과정에서 축적한 기술과 초대형 구조물 제작·품질관리 역량을 바탕으로 진공용기 섹터 제작을 성공적으로 수행했다. 그 공로를 인정 받아 이날 행사에서 감사패를 수상하기도 했다.

이날 참여기업 대표로 연설에 나선 원광식 HD현대중공업 부사장은 “ITER 진공용기 섹터의 성공적인 제작과 설치는 대한민국 산업계의 기술 경쟁력과 국제 협력의 결실을 보여주는 중요한 이정표”라며 “HD현대중공업은 앞으로도 축적된 기술과 경험을 바탕으로 미래 세대를 위한 지속가능한 에너지 실현에 기여해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, HD현대중공업은 차세대 원전인 소형모듈원전(SMR) 시장에도 뛰어 들었다. 지난 5월에는 테라파워와 나트륨 원자로 공급에 대한 기본 합의서(FA)를 체결했다. 이번 협약에 따라 HD현대중공업은 테라파워의 나트륨 원자로 주기기의 핵심설비를 제작 및 공급하는 우선 협상대상자가 됐다. 나트륨 원자로는 소형모듈원전(SMR) 가운데 안전성과 기술적 완성도가 가장 높은 것으로 평가된다.