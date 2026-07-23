연내 원격 운전 서비스 출시 목표 관련 법·제도 기반 마련도 추진

[헤럴드경제=김광우 기자] KT는 기아, 자율주행 기술 기업 에스유엠과 ‘원격 운전 기술 사업화 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 기아 양재 사옥에서 진행된 협약식에는 서상규 KT Enterprise부문 기업사업본부 기업사업1담당 상무와 강주엽 기아 신사업기획실 상무, 현영진 에스유엠 대표를 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 원격 운전 기술을 실제 서비스로 구현하기 위한 안정적인 운영체계를 마련하고, 민간과 공공 분야에서 활용할 수 있는 사업모델을 발굴하기 위해 진행됐다. 앞서 3사는 국토교통부, 경찰청 등 관계 부처와 함께 제주도 일반도로에서 원격 운전 실증을 진행하며 기술 완성도와 서비스 적용 가능성을 검증했다.

3사는 그동안 진행한 제주 일반도로 실증 결과를 바탕으로 원격 운전 기술의 사업화 가능성을 구체화할 계획이다. 단순 기술 검증을 넘어 실제 서비스 운영에 필요한 통신 품질과 관제체계, 적용 지역, 사업 모델 등을 함께 설계한다.

구체적으로는 ▷안정적인 통신망을 활용한 원격 운전 서비스 운영 ▷운영 데이터 분석 및 기술 고도화 ▷국내외 주요 전시회 공동 출품·시연 ▷민간·공공 분야 원격 운전 서비스 모델 발굴 ▷원격 운전 관련 법·제도 기반 마련 등을 함께 추진한다.

KT는 원격 운전 서비스의 핵심 기반인 통신망 운영을 담당한다. 무선 네트워크 운영 역량을 바탕으로 안정적인 데이터 전송 환경을 제공할 계획이다.

또 차량 운행 환경과 주요 서비스 구간의 통신 품질을 사전에 점검하고, 실제 운영 단계에서는 네트워크 품질관리와 장애 대응체계를 마련해 서비스의 안정성과 신뢰성을 높일 예정이다.

국내외 주요 전시회에서 원격 운전 통합 솔루션을 선보이기 위한 협력도 이어간다. KT는 전시 장소와 시연 시나리오에 맞는 통신 환경을 사전에 구축하고, 현장 네트워크 모니터링과 기술 지원을 통해 관람객들이 원격 운전 서비스를 안정적으로 체험할 수 있도록 지원한다.

공공 분야에서는 KT의 통신·AX 역량과 기아의 차량·모빌리티 기술, 에스유엠의 원격 운전·제어 기술을 결합해 국민이 체감할 수 있는 서비스 모델을 공동 기획한다. 공공기관·지자체와 협력해 교통 취약지역이나 생활 사회간접자본(SOC) 지원이 필요한 지역 등에 적용할 수 있는 원격 운전 서비스도 함께 발굴할 계획이다.

향후 3사는 실무 협의체를 구성해 연내 원격 운전 기술 사업화를 위한 세부 운영 방안을 마련한다. 사업 추진 지역과 일정, 통신 품질 확보 방안, 기술 고도화 계획, 주요 전시회 출품 및 공공 서비스 모델 등을 단계적으로 구체화할 방침이다.

서상규 KT Enterprise부문 기업사업본부 기업사업1담당 상무는 “원격 운전 서비스가 실제 현장에서 안정적으로 운영되기 위해서는 차량과 관제센터를 끊김 없이 연결하는 통신 인프라가 필수적”이라며, “KT는 5G·LTE 네트워크와 통신 운영 역량을 바탕으로 원격 운전 서비스의 안정성과 신뢰성을 높이고, 미래 모빌리티 서비스의 새로운 표준을 만들어 나가겠다”고 말했다.