[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 지역의 대표 여름 물축제인 ‘2026 안동 수(水)페스타’가 오는 25일부터 8월 2일까지 9일간 성희여고 앞 낙동강변 둔치 일원에서 개최한다고 23일 밝혔다.

안동시가 후원하고 (재)한국정신문화재단이 주최·주관하는 이번 축제는 물놀이 및 수상 체험, 먹거리, 공연, 캠핑, 힐링 콘텐츠를 한데 모은 여름 축제다.

축제장은 오전 10시부터 오후 9시까지 운영되며 시민과 관광객 모두가 시원한 여름을 만끽할 수 있도록 다양한 프로그램을 선보인다.

축제의 시작은 10CM, 권진아, 셀위펑크 등 국내외 실력파 아티스트가 참여하는 ‘안락페스티벌’이 장식한다.

축제 기간 중 4일간 열리는 ‘안동 썸머나이트’에는 소유와 시크릿, izna(이즈나) 등 인기 가수와 공연팀이 무대에 올라 여름밤의 열기를 더하며 시민 참여형 댄스·가요 경연 ‘수페스타 K’도 함께 마련된다.

물놀이 공간에는 대형 풀장과 연령별 워터슬라이드를 설치하고 수상자전거와 패들보드 등 수상 체험 프로그램을 운영한다.

또 다양한 메뉴를 갖춘 먹거리존과 푸드트럭도 함께 마련된다.

안동시 관계자는 “시민과 관광객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 행사장 안전관리와 운영 준비에 만전을 기하고 있다”며 “물놀이부터 공연과 캠핑까지 안동의 여름을 특별하게 즐길 수 있는 수페스타에 많은 관심과 방문을 바란다”고 말했다.