[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대는 지난 21일부터 22일까지 양일간 경주 더케이호텔에서 ‘2026학년도 혁신지원사업 사업단 실무 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 한국연구재단의 ‘전문대학 혁신지원사업 3주기 2차년도 기본계획’에 대한 실무자들의 이해를 돕고 혁신 고도화를 위한 사업단 직원들의 마인드 제고 및 실무 역량 강화를 위해 마련됐다.

행사에는 김선순 총장을 비롯해 주요 행정부서장과 전체 직원이 참석했다.

이번 워크숍은 한국연구재단 2차년도 사업 운영 방향 및 주요 안내사항, 혁신지원사업 관련 규정류 주요 내용, 2026학년도 혁신지원사업 성과평가보고서 및 영역별 추진과제, 사업 추진·집행·평가·환류 등 실무 전반에 관한 구체적인 내용으로 연수를 실시했다.

㈜윤자동 윤용승 대표를 초청해 실무에 바로 적용할 수 있는 생성형 AI 활용 팁 특강을 진행했으며 AI 기반 사업 관리시스템 교육을 통해 사업비 관리시스템 및 추진실적 관리시스템 시연·설명을 통한 행정 인프라 역량을 강화했다.

수성대 김선순 총장은 “앞으로도 생성형 AI 등 첨단 기술을 행정에 적극 도입해 효율적인 사업 관리와 대학 혁신을 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.