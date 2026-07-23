[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 치기공학과가 지난 17일 경기도 고양시 일산 킨텍스(KINTEX) 제2전시장에서 열린 ‘KDTEX 2026 국제치과기공학술대회 및 기자재전시회’에서 학생실기경진대회와 보철작품경진대회, 보건전문기술대학원 학술발표 부문에서 잇따라 수상했다.

대한치과기공사협회가 주최하고 보건복지부가 후원한 이번 대회는 전국 21개 대학 학생과 치과기공 전문가들이 참가했다.

학생실기경진대회에서는 안보민(3학년) 학생이 치아형태 왁스업 부문 대상, 정태희(3학년) 학생이 국소의치 금속구조물 왁스업 부문 은상, 김민서(3학년) 학생이 인공치아 배열 및 치은형성 부문 동상을 수상했다.

또 보건전문기술석사과정 2학년 허원성 학생은 악안면보철 제작 작품으로 회원보철작품경진대회 우수상을 수상했으며 대학원생 이정훈·허원성 학생은 치과용 지르코니아를 주제로 한 연구를 발표해 우수논문발표상을 받았다.

박광식 치기공학과장은 “학생들의 꾸준한 수상은 체계적인 실습교육과 연구 중심 교육이 함께 이뤄낸 결과”라며 “앞으로도 디지털 치과기공 시대를 선도할 실무형 전문인재 양성에 최선을 다하겠다”고 말했다.