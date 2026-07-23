[헤럴드경제=정목희 기자] 반도체 기업 AMD가 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽에 최대 50억달러(약 7조4000억원)를 투자한다. 앤트로픽은 AMD의 최신 AI 칩을 대규모로 도입하기로 했다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) AMD와 앤트로픽이 이 같은 내용의 투자·칩 공급 계약을 체결했다고 보도했다.

계약에 따라 앤트로픽은 내년 상반기 1기가와트(GW)를 시작으로 AMD의 최신 그래픽처리장치(GPU) ‘인스팅트 MI450’을 최대 2GW 규모로 도입할 계획이다.

일부 물량은 앤트로픽이 AMD 칩을 직접 구매해 자체 데이터센터에 배치한다. 나머지는 대형 클라우드 서비스 업체나 GPU 인프라에 특화된 이른바 ‘네오클라우드’ 업체를 통해 임차할 예정이다.

이 과정에서 AMD는 앤트로픽에 최대 50억달러(7조4000억원)를 단계적으로 투자하기로 했다.

이번 딜은 AMD가 AI 칩 시장을 장악하고 있는 엔비디아에 도전장을 내민 가운데 이뤄졌다.

앤트로픽 등 AI 개발사들은 데이터센터 용량 확충 과정에서 엔비디아 칩에 대한 지나친 의존도를 낮추고자 힘쓰고 있다.

앞서 구글도 앤트로픽이 자사의 텐서처리장치(TPU)에 접근할 수 있도록 일부 데이터센터 계약에 보증을 제공하는 데 합의한 바 있다.

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 WSJ에 “우리는 앤트로픽의 인프라에서 중요한 한 축을 차지하기를 고대해왔다”라고 말했다.

수 CEO는 또 AMD와 앤트로픽 간 엔지니어링 협업 계약을 체결, 앤트로픽의 클로드 모델을 활용해 자사의 칩 기술 성능을 개선할 예정이라고 밝혔다.