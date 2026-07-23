면목행정복합타운 통합개발 사업 본격 추진… 지역 활성화 이끌 복합거점 조성 지하 4층~지상 47층 규모, 공동주택 712세대 공급… 2030년 준공 목표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 7월 22일 면목동 중랑구민회관 부지에서 면목행정복합타운 통합개발을 위한 ‘중랑구민회관 해체공사 착공식’을 개최했다.

이번 해체공사를 시작으로 사업계획 승인과 실시설계 등 후속 절차를 거쳐 면목행정복합타운을 2027년 착공, 2030년 준공할 계획이다.

이날 착공식에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 시·구의원, 서울주택도시개발공사(SH) 관계자, 해체공사 시공·감리 관계자, 주민 등 100여 명이 참석해 안전한 공사와 사업의 성공적인 완수를 기원했다.

1994년 준공된 중랑구민회관은 지난 32년간 공연과 교육, 각종 행사 등을 통해 주민들의 문화·소통 공간으로 자리해 왔다. 기존 중랑구민회관 부지는 면목동 일대의 생활기반시설 확충과 주민 편의 향상을 위해 추진되는 면목행정복합타운 통합개발 사업에 따라 새로운 복합시설로 탈바꿈한다.

면목행정복합타운 통합개발 사업은 면목동 378-10번지 일원에 지하 4층~지상 47층 규모로 복합청사와 공동주택 712세대, 700석 규모의 문화공간, 청소년수련관, 공영주차장, 판매시설 등을 조성하는 대규모 복합개발 사업이다. 지하철 7호선 용마산역과 연계한 입지에 행정·문화·주거·복지 기능이 집약된 새로운 중심지로 조성할 예정이다.

구는 해체공사를 비롯한 사업 추진 전 과정에서 서울시, SH 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 안전관리를 강화하고, 소음과 분진 등 공사로 인한 불편을 최소화하며 주변 교통 및 보행환경을 지속적으로 점검할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “중랑구민회관은 지난 32년간 구민들과 함께 문화와 소통의 공간으로 자리해 온 의미 있는 시설”이라며 “이번 해체공사를 시작으로 후속 절차까지 차질 없이 진행해 면목행정복합타운을 중랑의 새로운 랜드마크이자 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 복합공간으로 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.