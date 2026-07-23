한미일 회의 후 “동맹국 참여하면 도움” “중동 에너지 의존 높은 아시아 국가에도 이익”

[헤럴드경제=서지연 기자] 마코 루비오 미국 국무장관이 호르무즈 해협의 민간 선박 안전 확보를 위한 해군 자산 지원과 관련해 한국 등 아시아 동맹국들의 참여가 “그들에게도 이익이 되는 일”이라고 밝혔다. 다만 이번 한미일 외교장관회의에서는 군함 파견 등을 직접 요청하지는 않았다고 선을 그었다.

22일(현지시간) 미국 국무부에 따르면 루비오 장관은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 외교장관회의 참석차 방문한 필리핀 마닐라에서 취재진과 만나 한국 등 아시아 동맹국에 호르무즈 해협 해군 자산 기여를 요청했느냐는 질문에 “오늘 그런 요청을 하지는 않았다”고 말했다.

그러면서 “그들에게도 이익이 되는 일이라고 생각한다”며 “그들은 중동에서 공급되는 석유와 천연가스에 크게 의존하고 있다”고 설명했다.

루비오 장관은 이날 조현 외교부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상과 한미일 외교장관회의를 가졌다.

그는 “호르무즈 해협은 이 지역의 많은 국가에 여전히 중요한 에너지 공급원”이라며 “그들이 이 노력에 동참하는 것은 그들에게도 도움이 될 것이라고 생각한다”고 거듭 강조했다.

다만 미국이 이번 회의에서 한국 등에 군함 파견을 공식 요청한 것은 아니라고 재확인했다.

루비오 장관은 “오늘은 직접 요청하지 않았지만 과거에는 그런 대화를 나눈 적이 있다”며 “각국은 입법부 승인 등 서로 다른 국내 절차와 제약이 있다”고 말했다.

이어 “우리는 여러 국가와 이 문제를 논의해 왔다”며 “참여가 반드시 필요한 것은 아니지만, 참여한다면 유익할 것으로 생각한다”고 덧붙였다.

또 일부 동맹국이 기뢰 제거 등 특수한 해군 역량을 보유하고 있다는 점을 언급하며 “그들이 이 노력에 동참한다면 매우 좋을 것이며, 일부 국가는 결국 그렇게 할 것으로 본다”고 말했다.

최근 일부 외신은 미국이 한국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요청했다고 보도했지만, 대통령실은 미국으로부터 새로운 형태의 구체적인 군사 지원 요청은 없었다고 밝힌 바 있다.

루비오 장관도 “오늘 이 문제에 대해 어떤 합의에도 이르지 않았으며, 솔직히 말해 이번 회의의 핵심 의제는 아니었다”고 말했다.