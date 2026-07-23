[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 지난 21일 청도군 이장연합회 주관으로 군청 제1회의실에서 임원 19명이 전원 참석한 가운데 임시회의를 개최했다.

이번 회의는 각 읍면의 현안을 공유하고 지역 발전 방안을 논의하는 한편 올해 주요 사업 추진 상황을 점검하기 위해 마련됐다.

특히 박권현 군수는 취임 후 이장연합회 임원진과의 첫 공식 만남인 이날 임시회의에서 형식적인 인사에 머무르지 않고 참석자들과 자유롭게 의견을 나눴다.

읍면 협의회장 및 총무들과 차례로 인사를 나누며 마을별 현안과 참석자 전원의 건의사항과 군정 발전을 위한 제언을 경청했다.

이번 회의는 이숙기 회장의 주재로 진행됐으며 참석자들은 군정 발전과 주민 복리 증진을 위한 다양한 의견을 교환했했다.

박권현 청도군수는 “‘답은 현장에 있고 방향은 군민의 목소리에 있다’는 마음으로 주민의 목소리를 소중히 듣고 군정에 적극적으로 담아 모두가 자부심을 느끼는 위대한 청도를 반드시 만들어가겠다”고 말했다.