[헤럴드경제=김성훈 기자] 유튜버 ‘충주맨’ 김선태가 KBS 웹 예능 진행자로 나선다.

KBS는 김선태가 MC를 맡은 웹 예능 ‘돈선태 성공시대’를 오는 29일 유튜브 채널 ‘KBS 엔터테인’(KBS Entertain)을 통해 첫 공개한다고 20일 밝혔다. 영상은 이후 매주 수요일 공개될 예정이다.

‘돈선태 성공시대’는 더 큰 성공을 위해 서울로 상경한 김선태가 성공 신화의 주인공들을 서울 셋방으로 초대해 그 비결을 묻는 프로그램이다.

KBS는 “‘홍보의 신’다운 영향력을 입증한 김선태가 KBS와 손잡고 숏폼을 넘어 롱폼 인터뷰에 도전한다”며 “신선한 재미와 공감을 선사할 것”이라고 밝혔다.

김선태는 충북 충주시청 소속 공무원으로 재직 중 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌어 구독자를 100만 명 가까이 모으며 공직사회 홍보 패러다임을 바꿨다는 평가를 받는다.

그는 ‘세상의 모든 것을 홍보한다’는 콘셉트로 개인 유튜브 채널 ‘김선태’를 개설하며 새로운 인생을 개척하고 나섰다. 현재는 구독자가 169만 명이다.