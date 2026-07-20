인천시, 백령·연평 항로 운항 제한 완화

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]39년 동안 안보상의 이유로 제한됐던 인천 서북도서 여객선의 야간 운항 규제가 완화되면서 백령도와 대청도, 연평도 등을 오가는 ‘별빛 뱃길’ 시대가 본격적으로 시작됐다.

인천시는 20일 인천항 연안여객터미널에서 서북도서 여객선 야간운항 규제 완화하고 새롭게 시행되는 운항 체계를 공식적으로 알렸다.

그동안 백령도와 대청도, 소청도, 대연평도, 소연평도 등 서북도서는 접경 해역이라는 특수성 때문에 전국에서 유일하게 여객선의 야간 운항이 제한돼 왔다.

특히 백령도 항로는 편도 운항 시간이 4시간가량 걸리는 장거리 노선이어서 오전 기상이 좋지 않을 경우 오후에 날씨가 회복되더라도 일몰 이전에 운항을 마치기 어려워 결항하는 사례가 반복됐다.

실제로 지난해 인천~백령 항로는 기상과 운항 제한 등이 겹치면서 모두 71일이나 운항이 중단돼 섬 주민들의 이동권은 물론 관광객들의 여행 일정에도 큰 차질을 빚었다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 인천시는 인천지방해양수산청과 해군, 해양경찰 등 관계기관과 협의 끝에 ‘서북도서 선박운항 규정’ 개정을 이끌어냈다.

개정된 규정에 따르면 기존에는 일출 30분 전부터 일몰 30분 후까지만 운항이 가능했지만, 앞으로는 일출 3시간 전부터 일몰 3시간 후까지 운항할 수 있게 됐다.

이에 따라 기상 여건이 개선될 경우 야간에도 운항이 가능해져 결항을 줄이고 운항의 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

인천시는 이번 규제 개선이 단순한 운항시간 연장을 넘어 서북도서 주민들의 교통 불편을 해소하고 응급환자 이송 등 긴급 상황 대응 능력을 높이는 것은 물론, 관광객 접근성을 개선해 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망하고 있다.