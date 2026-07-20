[헤럴드경제(진도)=김경민기자]20일 오전 7시 2분께 전남광주 진도군 의신면 한 양식장 자재 창고에서 원인이 밝혀지지 않은 불이 났다.
불은 창고 1동을 태우고 출동한 소방 당국에 의해 47분 만에 진화됐다.
양식장에서 일하는 직원들이 휴가로 자리를 비워 인명피해는 없었던 것으로 알려졌다.
당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.
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입력 2026-07-20 10:00:20
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[헤럴드경제(진도)=김경민기자]20일 오전 7시 2분께 전남광주 진도군 의신면 한 양식장 자재 창고에서 원인이 밝혀지지 않은 불이 났다.
불은 창고 1동을 태우고 출동한 소방 당국에 의해 47분 만에 진화됐다.
양식장에서 일하는 직원들이 휴가로 자리를 비워 인명피해는 없었던 것으로 알려졌다.
당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.
[현장] 장대비도 속수무책…50시간 넘긴 쿠팡 물류센터 화재 검은 연기 가득 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자·이준영 수습기자] 20일 오전 6시50분, 인천광역시 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서는 여전히 검은 연기가 하늘로 피어오르고 있었다. 매캐한 냄새도 코를 찔렀다. 새벽부터 인천에는 비가 내리고 있었지만 사흘째로 접어든 물류센터 화재는 좀처럼 잡히지 않고 있다. 불이 난 건물을 바라보면 연기 사이로 새빨간 불길이 일렁이기도 했다.
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
유산 포기했다더니…구준엽 “1200억 유산 분할, 법적 조정 돌입”
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 구준엽이 지난해 세상을 떠난 아내 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다. 서희원이 남긴 재산은 6억위안(약 1200억원) 규모로 추정된다. 12일 대만 매체 삼립신문망(SETN) 보도에 따르면, 구준엽은 서희원의 유산 분할 절차를 포기하지 않았으며 서희원 자녀들이 물려받을 재산까지 확보하기 위해 나섰다. 구준엽은 내주 서희원의 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측과 재산 분할 관련 조정에 나설 예정이다. 왕샤오페이는 상속인이 아니지만 미성년인 두 자녀의 법정대리인 자격으로 이번 조정에 참여하는 것으로 알려졌다. 구준엽과 두 자녀의 법정 상속분은 대만 법에 따라 각각 3분의 1씩이지만, 실제 재산 이전과 관리 방식 등 후속 절차가 남아 있어 조정에서 관련 쟁점을 논의할 것으로 보인다. 매체는 구준엽이 조정에 나선 것에 대해 “유산 상속을 포기하지 않았다는 뜻”이라며 “앞서 구준엽이 서희원과 살던 저택을 떠나면서
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.