[헤럴드경제(진도)=김경민기자]20일 오전 7시 2분께 전남광주 진도군 의신면 한 양식장 자재 창고에서 원인이 밝혀지지 않은 불이 났다.

불은 창고 1동을 태우고 출동한 소방 당국에 의해 47분 만에 진화됐다.

양식장에서 일하는 직원들이 휴가로 자리를 비워 인명피해는 없었던 것으로 알려졌다.

당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사 중이다.