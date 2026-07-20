7월 24일~8월 30일 개최 전면 무료로 방문객 체험기회 확대

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 여름방학을 맞아 오는 24일부터 내달 30일까지 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’를 개최한다고 20일 밝혔다.

2017년부터 본격 진행된 에버랜드 반딧불이 체험은 오직 여름에만 경험할 수 있다. 도시에서 쉽게 볼 수 없는 반딧불이 수천마리가 빛을 내는 광경을 직접 눈으로 관찰할 수 있다.

에버랜드는 올 여름 체험장을 전면 무료로 개방해 더 많은 방문객들이 체험할 수 있도록 했다. 체험장 일대를 별빛 캠핑장 테마로 연출해 참여형 축제로 확대 운영한다는 방침이다.

체험장 일대에는 포토존과 자연학습 공간을 마련했다. 캠핑장 분위기로 꾸며진 실내 체험장에 입장하면 교육 영상과 주키퍼(사육사)의 설명을 통해 반딧불이 한살이 과정과 불빛을 내는 이유 등을 학습할 수 있다.

실내 숲 체험장으로 이동하면 깜깜한 어둠 속에서 수천마리의 반딧불이가 한꺼번에 반짝이는 환상적인 장관을 볼 수 있다.

에버랜드 관계자는 “여름 캠핑 휴가를 떠나온 듯한 낭만적인 분위기에서 반딧불이를 직접 관찰하며 온가족이 함께 자연보호의 중요성에 대해 생각해보고 힐링할 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

반딧불이 체험은 로스트밸리 교육장에서 매일 오후 5시부터 9시까지 회당 약 15분간 진행된다. 에버랜드 방문객이라면 현장 선착순 줄서기를 통해 누구나 무료로 체험할 수 있다.

에버랜드는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 오는 24일부터 8월 중순까지 매주 금요일과 토요일에 야간개장 시간을 오후 11시까지 연장한다. 광복절 연휴가 있는 8월 14~16일에도 오후 11시까지 개장한다.

야간개장 확대와 함께 즐길거리를 다채롭게 선보인다. 카니발 광장에서는 워터 디제잉 파티 ‘밤밤 썸머 나이트’가 24일부터 펼쳐진다.

사파리월드에서는 사자, 호랑이, 불곰 등 맹수들을 가까이에서 관찰할 수 있는 ‘썸머 나이트 사파리’가가 진행 중이다.

유럽식 노천 레스토랑 홀랜드빌리지는 매일 저녁 세계 미식여행을 콘셉트로 한 야시장으로 변신해 다채로운 글로벌 길거리 음식을 세계 맥주와 함께 맛볼 수 있다.

현재 에버랜드는 오후 6시부터 입장할 수 있는 야간권을 특별 가격에 판매 중이다. 캐리비안 베이를 이용하면 방문 당일 에버랜드를 무료로 이용할 수 있는 투파크(2Park) 이벤트도 진행하고 있다.