[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데홈쇼핑은 미국 LA에서 운영 중인 K-브랜드 수출 플랫폼 ‘이설(Eeseol)’ 팝업 스토어가 현지 소비자와 글로벌 바이어들의 호응 속에 북미 시장 진출을 위한 성과를 거두고 있다고 20일 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 지난 17일부터 미국 LA 대표 프리미엄 쇼핑몰 ‘더 그로브(The Grove)’에서 약 한 달간 초대형 K-뷰티·라이프스타일 팝업 스토어를 운영한다. 산업통상부와 KOTRA가 추진하는 ‘유통기업 해외진출 지원사업’의 일환이다. 국내 중소기업 39개사가 참여해 현지 소비자와 직접 만나는 자리다.

현지 소비자들의 발길이 꾸준히 이어지는 가운데 일부 브랜드는 준비 물량이 조기 완판되는 등 높은 호응을 얻고 있다. 퍼스널 컬러 진단·메이크업 클래스 등 K-컬처 체험 프로그램도 연일 만석이다. 참여 기업들은 미국 현지 유통사 및 바이어와 수출 상담을 진행하며 북미 시장 진출의 교두보를 마련하고 있다.

지난 17일 오픈 세리머니에는 김재겸 롯데홈쇼핑 대표를 비롯해 김영완 주로스앤젤레스 대한민국 총영사, 이해돈 주로스앤젤레스 한국문화원장, 남우석 코트라 로스앤젤레스 무역관장, Corinne Verdery 더 그로브몰 대표 등이 참석했다. 테이프 커팅식에 이어 참여 브랜드와 체험 콘텐츠를 둘러보고 국내 중소 브랜드의 북미 시장 진출 확대를 위한 협력 방안을 논의했다.

롯데홈쇼핑은 2016년부터 ‘롯데 브랜드 엑스포’를 비롯해 국내 중소기업의 해외 진출을 지원해온 성과를 인정받아 올해 4월 유통기업 해외진출 지원사업 수행기업으로 선정됐다. 이번 LA 팝업에서는 이설을 처음 선보였다. ‘라이브 서울(LIVE SEOUL)’을 콘셉트로 39개 국내 브랜드와 K-컬처 체험 콘텐츠를 결합해 운영 중이다. LA를 시작으로 오는 10월 프랑스 파리에서도 이설 팝업을 이어갈 예정이다.

김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 “2016년부터 이어온 ‘롯데 브랜드 엑스포’ 운영 노하우와 산업통상부, KOTRA의 전폭적인 지원을 바탕으로 중소기업의 우수한 제품들이 사랑받을 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.