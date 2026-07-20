글로벌 선도 ‘폴리펩타이드 그룹’ 전격 인수…비만·당뇨 치료제 시장 본격 정조준 100% 지분 확보 목표로 12월 완료…항체·mRNA·ADC 이어 포트폴리오 완성 존 림 대표 “생산능력·사업 포트폴리오·글로벌 거점 3대 성장축의 전략적 결정”

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 국내 제약·바이오 업계 역대 최대 규모인 약 2조7000억원(14억6000만스위스프랑)을 투입해 글로벌 선도 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업을 전격 인수했다.

글로벌 제약·바이오 시장에서 비만 및 당뇨 치료제의 핵심 원료로 폭발적인 수요 증가세를 보이고 있는 펩타이드(Peptide) 의약품 분야에 본격 진출하기 위한 승부수다.

삼성바이오로직스는 이번 메가 M&A를 통해 기존 항체의약품에 치우쳤던 사업 구조를 다각화하고, 차세대 바이오 모달리티(Modality·치료 접근법) 시장의 중장기 핵심 성장동력을 일시에 확보하게 됐다.

역대 최고 2.7조 원 메가 M&A…12월 말 지분 100% 확보 목표

삼성바이오로직스는 20일 공시를 통해 글로벌 펩타이드 CDMO 전문기업인 ‘폴리펩타이드 그룹(PolyPeptide Group)’과 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 총인수금액은 약 2조7000억원 규모로, 이는 국내 바이오 산업 역사상 전례가 없는 최대 규모의 인수합병 사례다. 삼성바이오로직스는 대주주 지분인수 및 공개매수를 통해 폴리펩타이드 그룹의 지분 100% 확보를 목표로 삼고 있으며, 올해 12월 말까지 모든 인수 절차를 최종 완료할 계획이다.

이번 인수의 타깃이 된 폴리펩타이드 그룹은 1996년 글로벌 제약사 페링(Ferring)의 펩타이드 생산사업부에서 분사한 베테랑 기업으로, 스위스 바르(Baar)에 본사를 두고 있다. 펩타이드 치료제 분야에서만 1000건 이상의 고도화된 개발·생산 실적을 보유하고 있으며, 특히 업계 최고 수준의 펩타이드 신약 후보 물질 생산 프로세스 개발 역량을 갖춘 선도기업이다.

특히 이 회사는 펩타이드 생산 시 필수적인 유기용매(액체 원료) 사용량을 획기적으로 줄일 수 있는 친환경 제조기술을 보유하고 있어, 원료비 절감을 통한 생산 효율성 극대화와 폐기물 감소라는 이중 효과를 동시에 누릴 수 있는 강점이 있다.

‘3대 확장 전략’ 가속…포트폴리오·글로벌 거점·생산능력 동시 확장

이번 메가 M&A는 삼성바이오로직스가 지속해서 추진해 온 3대축(생산능력·사업 포트폴리오·글로벌 거점) 확장 전략을 완벽히 충족하는 마침표로 평가받는다.

사업 포트폴리오 측면에서 비약적인 다각화를 이뤄냈다. 삼성바이오로직스는 2021년 mRNA 생산 역량을 확보한 데 이어 지난해 항체약물접합체(ADC) 전용 생산시설 가동 및 ‘삼성 오가노이드’ 서비스를 출시하는 등 모달리티를 꾸준히 넓혀왔다. 이번 인수를 통해 최근 가장 고성장 중인 펩타이드까지 포트폴리오에 추가하며 차세대 의약품 전반을 아우르는 독보적인 CDMO 체계를 구축하게 됐다.

글로벌 영토도 대폭 확대됐다. 삼성바이오로직스는 기존 미국 록빌 생산시설에 더해 폴리펩타이드 그룹이 보유한 스웨덴 말뫼, 벨기에 브레인, 미국 토런스 및 샌디에이고, 프랑스 스트라스부르, 인도 암베르나트 등 유럽·미국·인도 5개국의 6개 핵심 생산 거점 및 연구개발(R&D) 센터와 1500여명의 숙련된 전문 인력을 일시에 확보했다. 이는 글로벌 빅파마들과의 지리적 접근성을 극대화하고 다변화하는 공급망 리스크에 유연하게 대응할 수 있는 강력한 무기가 될 전망이다.

아울러 생산능력 구조의 외연도 확장됐다. 삼성바이오로직스는 현재 가동 중인 송도 1~5공장(78만5000L)과 미국 록빌 공장(6만L)을 합쳐 총 84만5000L의 세계 최대 규모 항체의약품 생산능력을 자랑한다. 오는 2032년까지 제2바이오캠퍼스에 6·7·8공장을 건설해 총 138만5000L까지 규모를 키울 계획인 가운데, 이번에 펩타이드 전용 대규모 GMP 생산 역량까지 더해지며 전방위적 초대형 CDMO로서의 입지를 굳혔다.

40조 원 ‘비만·당뇨약’ 생산 수요 폭발…양사 시너지로 글로벌 시장 장악

펩타이드 의약품은 단백질 기본 단위인 아미노산이 2~50개 정도 짧게 연결된 물질로, 체내 호르몬을 모방해 질병을 치료한다. 최근 세계적으로 품귀 현상을 빚고 있는 GLP-1 계열 비만·당뇨 치료제가 대표적이다. 전 세계적으로 170개 이상의 펩타이드 의약품이 임상 중이고 80개 이상이 상업화에 성공했으며, 대사질환에서 항암, 뇌질환(알츠하이머) 등 적응증이 급격히 확대되고 있다.

합성 공정이 매우 복잡해 개발사의 62~64%가 아웃소싱에 의존하는 특성상, 글로벌 펩타이드 CDMO 시장은 올해 55억2000만달러에서 연평균 20.3%씩 폭발적으로 성장해 2035년 291억4000만달러(약 40조원) 규모에 이를 전망이다. 특히 비만치료제 시장 규모만 2035년 최대 1500억달러(약 200조원)에 달할 것으로 예상된다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드 그룹의 기존 CDMO 계약 물량을 그대로 승계해 인수 직후부터 안정적인 매출을 확보하게 된다. 글로벌 빅파마 중 상당수가 항체의약품과 펩타이드 치료제를 동시에 개발하고 있는 만큼, 삼성바이오로직스의 압도적인 GMP 품질 관리 역량과 결합한 ‘교차 수주(Cross-selling)’ 기회도 무궁무진하다.

존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 “이번 인수는 생산능력, 사업 포트폴리오, 글로벌 거점 등 당사의 3대 성장축을 모두 아우르는 전략적 결정으로 기업가치와 주주가치 제고에 크게 기여할 것”이라며 “글로벌 CDMO 시장에서의 경쟁력을 한층 더 강화하겠다”고 강조했다.

페터 빌덴 폴리펩타이드 그룹 이사회 의장은 “삼성바이오로직스의 압도적인 생산 역량과 운영 노하우가 결합하면 고객에게 차별화된 서비스를 제공하는 것은 물론, 글로벌 펩타이드 CDMO 시장에서 확고한 경쟁 우위를 확보하게 될 것”이라고 기대를 밝혔다.