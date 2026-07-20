9월 30일까지 폭염 취약가구 안부확인·복지 연계 강화...폭염특보 발령 시 유선·방문 확인으로 안전관리 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 김경대)는 여름철 폭염으로 인한 건강 피해를 예방하고 복지대상자와 폭염 취약가구의 안전을 강화하기 위해 오는 9월 30일까지 ‘취약계층 보호활동 집중 운영 기간’을 운영한다.

이번 집중 운영은 폭염특보 발령 시 본격적으로 가동되며, 복지대상자와 폭염 취약가구를 대상으로 안부 확인과 복지서비스 연계를 한층 강화하는 데 중점을 둔다.

구는 집중 운영 기간 동안 전체 모니터링 가구를 대상으로 안부 확인을 실시할 계획이다. 특히 복지대상자와 폭염 취약가구를 포함한 모니터링 대상 가운데 기존 안부 확인 주기가 주 1회, 격주 1회, 월 1회인 가구에 대해서도 폭염특보 발령 기간에는 매일 유선 또는 방문을 통해 안부를 확인할 방침이다.

아울러 우리동네돌봄단, 노인맞춤돌봄서비스, 통·반장 등 지역사회 인적안전망과 인공지능(AI) 돌봄스피커, 사물인터넷(IoT) 감지기(센서) 등 기술 기반 돌봄체계를 적극 활용해 보다 촘촘한 보호체계를 운영할 예정이다. 이를 통해 대상자의 건강 상태와 생활 여건을 수시로 점검하고, 필요할 경우 복지서비스와 돌봄서비스를 신속히 연계할 계획이다.

안부 확인 과정에서는 폭염 대비 행동요령도 함께 안내한다. 또 폭염으로 인한 건강 이상이나 응급상황이 발생할 경우 의료서비스 연계 등 필요한 보호 조치를 즉시 시행해 취약계층이 안전하게 일상을 유지할 수 있도록 지원할 예정이다.

각 동주민센터에는 연락이 닿지 않는 대상자에 대해 반드시 직접 방문해 안부를 확인하도록 하고, 주말과 공휴일에도 안부 확인에 공백이 발생하지 않도록 통장과 우리동네돌봄단 등 지역 인적안전망을 활용한 예방조치를 철저히 시행하도록 했다.

이와 함께 용산구는 폭염에 대비한 고독사 예방 및 관리사업 홍보물품을 관내 복지기관에 배부하고, 이를 통해 고독사 위험가구 발굴과 지원에도 힘쓰고 있다.

김경대 용산구청장은 “여름철 폭염은 홀몸어르신과 만성질환자 등 취약계층에게 큰 위험요인이 될 수 있는 만큼 사전 대응과 촘촘한 안부 확인이 무엇보다 중요하다”며 “집중 운영 기간 동안 지역사회와 함께 취약계층 보호에 만전을 기하겠다”고 말했다.

용산구는 앞으로도 기상 상황에 따른 선제적 대응체계를 유지하고, 지역사회 인적안전망과 복지자원을 유기적으로 연계해 폭염 취약계층 보호를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.