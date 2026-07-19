한·중 수교 물꼬 튼 김병연 전 대사 별세 코리아헤럴드·내외경제신문 전 회장

[헤럴드경제=배문숙 기자]“아버지 김병연 님은 제 인생의 등불이자 대한민국을 사랑한 분이셨습니다. 또한 사람을 소중하게 여기고 아끼셨습니다.“

문재인 정부시절에서 청와대 국가안보실 2차장과 산업통상자원부(현 산업통상부) 통상교섭본부장을 지낸 김현종 전 차장이 19일 별세한 부친인 김병연 전 노르웨이 대사(전 코리아헤럴드·내외경제신문 회장)를 이같이 추모했다.

유족에 따르면 김 전 차장의 부친인 김 전 대사는 이날 만 95세를 일기로 별세했다. 1930년 전남 순천에서 태어난 고인은 순천고와 서울대 사학과를 졸업하고 1957년 외무부에 입부했다. 1965년 한·일조약 체결 당시엔 주일대사관 3등 서기관으로 실무 협상에 참여했다.

아주국장이던 1983년 5월 중국 민항 296편이 강원도 춘천 미군기지에 불시착했을 때 중국 측과의 협상 실무를 총괄했다. 당시 한국 측 수석대표는 공로명(1932∼2026) 장관이었다. 수교 전이었는데도 양국 국호를 명기한 각서를 교환하는 성과를 거뒀다. 이는 1992년 한중 수교로 이어진 것으로 평가된다.

같은 해 10월 전두환 당시 대통령의 버마(현 미얀마) 순방에 동행한 고인은 아웅산 테러 당일 버마 측의 갑작스러운 공동성명 수정 요구로 홍순영 당시 청와대 외교담당 정무비서관 등과 외무성으로 향하면서 북한의 폭탄 테러 참사를 피했지만 이범석 외무장관 등 당시 순직한 수행원 17명 시체를 확인하는 역할을 했던 것으로 알려진다.

이후 주우루과이·주노르웨이 대사를 지냈고, 퇴임 뒤 코리아헤럴드·내외경제신문 회장과 임진정유 동북아평화재단 초대 이사장을 지냈다.

김 전 차장은 이재명 대통령 후보 시절 국제통상특보단장을 맡았으며, 매번 안보실장 후보로 거론되는 인물이다. 노무현 대통령 시절에는 장관급인 외교통상부 통상교섭본부장으로 한미 자유무역협정(FTA)를 포함한 45개국 동시다발적 FTA 협상을 설계·타결했다. 문재인 정부에서는 산업통상자원부 초대 통상교섭본부장으로 미국 트럼프 1기 행정부와의 한미 FTA 재개정 협상을 공세적으로 타결하며 한국산 철강 관세 면제를 이끌어냈다.

이후 청와대 국가안보실 제2차장으로 트럼프 행정부, 바이든 행정부와의 협상을 통해 42년간 지속된 한미 미사일 지침을 완전 종료시킴으로써 대한민국 미사일·우주발사체 주권을 회복시켰다는 평가를 받고 있다. 이 성과는 방산기업의 고체 추진 우주발사체 자유 개발·보유를 가능케 한 직접적인 계기가 됐다.