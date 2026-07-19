[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 지역 지자체 최초의 워터페스티벌로 주목받은 ‘청년축제-달성워터스플래시’가 성황리에 막을 내렸다.

대구 달성군에 따르면 지난 18일 다사읍 강정보 디아크 광장에서 열린 이번 축제에 하루 동안 1만 5000여명 이상의 관람객이 방문한 것으로 집계됐다.

‘일상 LOGOUT, 달성 스플래시 TIME!’이라는 부제 아래 진행된 이번 축제는 청년들이 일상을 벗어나 워터쇼와 음악을 즐기며 소통하는 장으로 꾸며졌다.

관람 구역 중 ‘달성군민존’은 사전 예매 시작 1분 만에 전석 매진됐으며 ‘일반존’ 역시 조기 매진을 기록해 개최 전부터 기대를 모았다.

올해는 무대 규모와 출연진 라인업이 한층 더 강화됐다.

계명대 연극뮤지컬과 및 비사응원단, 스트릿댄스팀 ‘LMS크루’, 지난해 청년축제 장기자랑 우승자인 곽무성 등 지역 청년 예술인들이 오프닝을 장식했다.

이어 인기 아티스트 청하, 김하온, 자이언티, 넉살, DJ수빈 등이 무대에 올라 화려한 워터쇼와 함께 축제 분위기를 이끌었다.

최재훈 달성군수는 “기상 변수 속에서도 단 한 건의 안전사고 없이 1만 5000여명이 즐긴 이번 성과를 바탕으로 내년에는 규모와 콘텐츠를 더 강화해 대구의 대표 여름 축제로 안착시키겠다”고 말했다