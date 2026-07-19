[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 지난 15일 경북도포항의료원에서 박용선 포항시장과 김철수 포항시의회 의장, 박성민 포항의료원장, 보건의료기관 및 유관 기관 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 ‘포항시 방문의료센터’ 개소식을 열었다.

이날 개소식에서는 방문의료센터 구축에 기여한 포항의료원 관계자에게 포항시장 표창을 수여하고 추진 경과 보고와 기념 행사도 함께 진행됐다.

포항시는 2024~2025년 통합돌봄 시범사업에 이어 올해 3월부터 의료·요양 통합돌봄사업을 본격 추진하고 있으며 이번 방문의료센터 개소로 의료와 돌봄을 연계하는 포항형 통합돌봄의 핵심 거점을 마련했다.

방문의료센터는 전국 최초의 공공의료원 기반 방문의료 모델로, 의사와 간호사 등 전문 의료 인력이 의료 기관 방문이 어려운 시민을 직접 찾아가 진료와 건강관리, 퇴원환자 관리, 만성질환 관리 등을 제공한다.

또 복지·요양서비스와 연계해 지역사회 중심의 통합돌봄 서비스를 지원한다.

포항시는 이를 통해 고령화에 따른 재택의료 수요에 대응하고 읍·면 지역 의료 접근성을 높여 의료 사각지대를 해소하는 한편 시민들이 익숙한 생활 공간에서 의료와 돌봄을 함께 받을 수 있는 기반을 강화한다.

박용선 포항시장은 “전국 최초 공공의료원 기반 방문의료센터는 의료와 돌봄을 하나로 연결하는 지역사회 통합돌봄의 새로운 출발점”이라며 “시민 누구나 살던 곳에서 필요한 의료와 돌봄을 받을 수 있도록 포항형 통합돌봄 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다”고 말했다.