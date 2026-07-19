스페이스X·테라울프와도 계약 맺은 바 있어

[헤럴드경제=한영대 기자] 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 메타와 조단위 규모의 연산 자원 임대 계약을 논의하고 있다.

18일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 앤트로픽은 지난달 메타에 데이터센터 연산 자원을 2년간 최대 100억 달러(약 15조원)에 임대하겠다는 제안을 했다. 메타는 해당 제안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

임대료는 매달 분할 지급하며, 양사 모두 원한다면 조기에 계약을 해지할 수 있다는 조항도 포함됐다. 협상은 아직 초기 단계다.

앤트로픽은 지난 5월에도 스페이스X의 인공지능(AI) 자회사 xAI가 보유한 테네시주 멤피스의 ‘콜로서스1’ 데이터센터의 연산 용량 300㎿(메가와트)를 3년간 450억달러(67조원)에 임차하기로 계약했다. 최근에는 AI 인프라 운영업체 테라울프와 데이터센터 20년 임대 계약을 맺기도 했다.

메타는 엔트로픽과의 협상을 통해 대규모 AI 투자를 수익화할 기회를 얻게 됐다. 현재 서비스 규모에 비해 데이터센터 구축 규모가 과도하다는 지적도 나오고 있는 가운데 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 외부 기업에 연산 자원을 제공하는 클라우드 사업 진출 가능성을 열어두고 있다.

저커버그 CEO는 지난 5월 주주총회에서 외부 기업들이 메타의 연산 자원을 구매하기 위해 거의 매주 연락해오고 있다고 밝히면서 “우리가 자체적으로 연산 자원을 쓸 곳이 있다고 생각해서 아직 판매는 하지 않고 있다”면서도 “우리가 필요 이상으로 인프라를 구축했다고 느끼는 시점에는 고를 수 있는 선택지”라고 말했다.