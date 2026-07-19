[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 최근 동산도서관이 소장한 고문헌 ‘성학십도’ 등 4종 4책이 대구시 유형문화유산으로 지정됐다고 19일 밝혔다.

이번에 지정된 자료는 1569년 교서관에서 간행한 초간본 ‘성학십도’ 1책, 1569년 묘향산 보현사에서 간행한 초간·초쇄본 ‘선가귀감[언해]’ 1책, 1411년 고창 문수사에서 간행한 초쇄본 ‘대전화상주심경’ 1책, 1533년 황해도 신계에서 간행한 국내 최고본(最古本) ‘포은시고’ 1책 등이다.

이 중 ‘선가귀감[언해]’는 벽오 김남석 학교법인 계명대 이사장이 기증했으며 ‘대전화상주심경’은 전 계명문화대 유아교육과 박병희 교수, ‘포은시고’는 청송 유학자 신해관 선생의 후손인 신범용 씨가 기증한 것으로 확인됐다.

이번 지정으로 계명대는 대구시 유형문화유산 13종 24책을 보유하게 됐으며 국가지정보물 24종 98책을 포함해 전국 대학 최고 수준의 고문헌 소장 역량을 이어가고 있다.

오동근 계명대 동산도서관장(문헌정보학과 교수)은 “지정된 자료는 동산도서관 벽오고문헌실 전시와 홈페이지 공개를 통해 시민과 연구자들에게 폭넓게 제공할 계획”이라며 “앞으로도 고문헌 발굴과 보존·연구에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.