“긴급체포 후 검사 승인→단순 사후 통보로 슬그머니 바꿔”

[헤럴드경제=한영대 기자] 무소속 한동훈 의원은 19일 “민주당이 ‘경찰의 영장 없는 긴급체포 무제한 허용’이라는 ‘폭탄’을 숨겨놓았다”고 지적했다.

한 의원은 이날 페이스북 글에서 “민주당이 만든 세상에서는 경찰이 누구의 눈치도 견제도 없이 시민을 ‘영장 없이’ 무제한으로 체포하게 된다. 이런 세상 막아야 한다”며 이같이 말했다.

지난 9일 민주당 형사소송법 개정 태스크포스(TF) 소속 의원들이 발의해 국회 법제사법위원회에서 심사 중인 형소법 개정안에 이 같은 내용이 담겼다고 지적한 것이다. 해당 개정안에는 검찰의 보안수사권 폐지가 언급돼 있다.

현행법은 ‘경찰이 긴급 체포한 피의자에 대해 구속 영장을 신청하지 않고 석방한 경우 즉시 검사에게 보고해야 한다’고 규정하고 있다. 그런데 개정안은 검사에게 즉시 ‘보고’하는 대신 ‘통보’하도록 했다.

이에 대해 한 의원은 “지금은 경찰이 시민을 영장 없이 체포하면 즉시(12시간 내) 검사의 승인을 받아야 하고, 승인받지 못하면 석방해야 한다”며 “긴급체포 남용을 방지하고 시민의 인권을 지키기 위한 최소한의 안전벨트”라고 강조했다.

그러면서 “민주당이 이번에 보완 수사 금지를 추진하면서 슬그머니 경찰이 긴급체포 후 검사의 승인을 받을 필요조차 없도록 했다”며 “‘승인’을 ‘단순 사후 통보’로 슬그머니 바꾼 것”이라고 지적했다.

그는 “이렇게 되면 경찰의 영장 없는 긴급 체포는 필연적으로 남용된다. 경찰이 나빠서가 아니라 견제 장치가 무너진 제도의 속성 때문”이라며 “피해는 시민에게 돌아갈 것”이라고 우려했다.

한편, 한 의원은 이건태 민주당 의원과 보완수사권 폐지를 두고 22일 오후 5시 JTBC 주관으로 맞대결 토론을 벌이기로 했다. 그러나 이 의원의 불참 선언으로 토론은 무산됐다.