호흡 보조 장치와 살아온 김온유 씨 여행 이야기 전달 기아 초록여행 일환…기아 첫 전용 PBV ‘PV5’ 등장

[헤럴드경제=한영대 기자] 현대자동차그룹이은 기아 PV5 WAV와 함께한 23년만의 가족 여행 이야기 영상 ‘더 무빙 룸(The Moving Room)’을 19일 공개했다.

공개된 영상은 호흡 보조 장치와 함께 생활해온 김온유 씨가 기아 대표 CSR 사업인 초록여행로부터 지원을 받아 가족과 여행을 떠나는 이야기를 담았다. 2012년부터 시작된 기아 초록여행은 교통 약자의 안전하고 편리한 이동 및 여행 편의 향상을 위해 특수 개조 차량을 무상 대여하는 사회공헌 사업이다.

영상은 23년째 호흡 보조 장치와 함께 병원 생활을 이어온 김 씨의 실제 이야기를 담았다. 김 씨는 영상 속에서 “이 방이 통째로 움직였으면 좋겠다”는 바람을 전한다. 이후 기아 초록여행과 함께 의료진 동행 아래 김 씨가 23년 만에 가족과 여행을 떠나는 여정을 담았다.

영상에 등장하는 기아 PV5는 의료, 물류, 레저 등 다양한 목적에 맞게 차량 구조와 기능을 유연하게 구성할 수 있는 첫 전용 PBV다. PV5 WAV는 기획 단계부터 휠체어 이용자의 탑승과 이동 경험을 고려한 교통약자 특화 모델이다.

PV5 WAV는 휠체어 이용자가 후면 적재 공간이 아닌 측면 도어를 통해 승·하차할 수 있도록 설계됐다. 우측 시트를 접어 올혀 휠체어 승객이 탑승하고 좌측 시트에 동승자가 나란히 앉아 이동할 수 있는 6대 4 쿠션 팁업 시트 기능 등 가족, 간병인, 운전자 등을 고려한 기능도 적용됐다. 또 차량에 탑재된 V2L 기능을 통해 이동 중에도 산소발생기와 같은 의료기기 등 전력 장비를 사용할 수 있는 환경을 제공한다.

현대차그룹 관계자는 “이번 영상은 이동이 어려운 분들에게 PBV를 비롯한 모빌리티 기술이 어떤 의미를 가질 수 있는지 보여준 사례”라며 “앞으로도 더 많은 사람들이 자유롭게 이동하며 더 넓은 세상과 연결될 수 있도록 ‘모두를 위한 모빌리티’ 가치를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.