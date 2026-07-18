유럽 내 미군 전투기 다시 중동으로 배치 앞서 트럼프, 지상군 투입 등 보고 받아 “미, 이스라엘에 공중급유기 증강 통보” 현 30대 배치 중 수십대 추가배치 계획

미국이 이란과 확전 기로에서 중동으로 군사력을 증강하고, 이스라엘에는 공중 급유기를 추가 파견할 계획으로 알려졌다.

미 온라인 매체 악시오스는 17일(현지시간) 미국과 이스라엘 정부 당국자들을 인용해 미국이 최근 이스라엘 측에 공중급유기 수십대 추가 배치 계획을 통보했다고 보도했다.

현재 미국은 이스라엘 텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에 공중급유기 30대를 배치중이며 이스라엘 남부 라몬 공항에도 비슷한 숫자의 공중급유기를 배치 중이다.

이스라엘은 중동 내 다른 미군 기지에 비해 상대적으로 이란 공격에 안전하다는 장점이 있다.

공중급유기는 장거리 공습 작전의 핵심 자산 중 하나다.

전투기들이 공중에서 연료를 보충받을 수 있게 해 작전 반경과 체공 시간을 대폭 늘릴 수 있다.

이같이 증강이 실행되면 배치 규모가 전쟁 개시 초반 수준과 비슷해지는 것이라서 미국이 사실상 전면전 수준의 이란 공습을 준비하는 것 아니냐는 분석이 나온다.

미국 언론들은 14일 백악관에서 열린 회의에서 도널드 트럼프 대통령이 참모들로부터 지상군 투입을 비롯해 공습 강화, 지하 핵시설 폭격 방안 등을 보고받았다고 보도한 바 있다.

아울러 이날 미 경제지 월스트리트저널(WSJ)은 항공기 추적 사이트와 소식통 등을 인용해 미군이 유럽 내 기지에 있던 전투기를 중동으로 다시 배치하고 있다며 교전 확대 속 더 큰 전쟁으로 번질 위험이 있다고 전망했다.

양국 정부 관계자들은 트럼프 대통령이 향후 며칠 내 군사적 대응 수위를 높이라고 지시할 수도 있다고 전했다.

악시오스는 “트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지 않았으나 이란 정권이 호르무즈 해협을 개방하고 트럼프의 핵 관련 요구를 수용하게 만들기 위해 전쟁 확대 의향이 있는 것으로 보인다”고 진단했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 조만간 미국의 요청에 최종 결정을 내릴 것으로 전망된다.

다만 총선을 석 달 남겨둔 상황이라 여론 악화를 고려해야 하는 네타냐후 총리가 미국의 요청을 수용할지는 아직 불분명하다.

미군 공중급유기의 대규모 배치는 공항 운영에 심각한 부담이 되기 때문에 이스라엘에서 민감한 정치적 문제로 떠올랐기 때문이다.

악시오스는 “전쟁이 한창일 때는 영공이 폐쇄돼 많은 항공사가 텔아비브행 항공편 운항을 중단했기 때문에 문제가 되지 않지만, 휴가철을 앞두고 공항 내 공중급유기 주둔이 늘면 대규모 항공편 취소 사태가 발생할 수도 있다”고 전했다.