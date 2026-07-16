[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김수현에게 거짓 누명을 씌운 유튜브채널 가로세로연구소(가세연)가 거짓 방송 등을 통해 1억원이 넘는 후원금을 벌어들인 것으로 드러났다.

지난 14일 방송된 MBC ‘PD수첩’은 ‘사냥꾼과 먹잇감-가세연의 위험한 생존법’ 편에서 김세의 대표가 운영하는 가세연이 8년간 정치권과 연예계, 재계를 상대로 막대한 조회수와 후원금, 광고 수익을 거둔 실태를 파헤쳤다.

김세의는 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했으며, 채무 압박이 고인의 사망으로 이어졌다는 취지의 주장을 펼친 바 있다. 또 이후 고인의 생전 음성 파일을 공개하고 제보자가 피습을 당했다는 주장까지 내놨다.

하지만 김수현 측은 김새론과는 성인이 된 이후 잠시 교제한 사실만 있을 뿐 가세연의 주장은 사실이 아니라고 반박했었다.

이날 방송에 출연한 유튜버 ‘장사의 신’ 은현장은 김세의 대표를 허위사실 유포와 명예훼손 혐의로 고소한 바 있다. 그는 가세연이 자신을 향해 주가조작과 코인 사기 연루 의혹을 제기한 이후 방송 활동에 큰 타격을 입었다.

그는 “가세연의 공격이 시작된 뒤에는 제대로 방어할 방법이 없었다”며 “출연중이던 프로그램에서도 하차했다”고 말했다.

은현장은 가세연 지분을 매입하고 있으며, 김수현 관련 방송의 후원금 규모를 직접 집계했다.

집계 결과, 가세연이 김수현 관련 방송을 통해 받은 유튜브 후원금만 약 1억1800만원에 달했다. 방송 중 송출된 광고도 모두 146회에 이른 만큼 실제 수익은 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.

PD수첩은 이날 방송에서 “가세연이 김수현 관련 의혹을 다루는 동안 후원금 수익이 1억1800여만원에 달했으며, 광고 수익까지 합치면 규모는 더욱 커질 것”이라며 “해당 이슈를 다루는 과정에서 가세연 유튜브 구독자수는 100만명을 넘어섰다”고 보도했다.

전지윤 연구평론가는 “가세연은 특정 인물을 낙인찍고 집단적인 조리돌림을 유도한 뒤 그 과정에서 막대한 이익을 얻는 구조를 만들었다”며 “사이버레커들에게 하나의 성공적인 비즈니스 모델을 제시한 셈”이라고 지적했다.