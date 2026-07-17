경기 오산 양산동 일원에 총 1,783가구 규모 대단지 브랜드 타운 조성 교통 호재(GTX-C·트램 예정) 및 동탄 규제지역 지정 따른 반사이익 기대 전용 75~166㎡ 중대형 구성… 세대 특화 설계 및 고품격 커뮤니티 도입

GS건설이 경기도 오산시 양산동 일원에 공급하는 대단지 아파트 ‘오산헤리티지자이’가 지난 16일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입했다.

개관 첫날부터 견본주택에는 병점역 인근을 비롯해 동탄, 수원 등 인접 지역 실수요자들의 발길이 이어졌다. 현장 상담석에서는 병점역 생활권의 개발 계획과 교통 여건, 청약 자격 요건 및 비규제지역 지정에 따른 장점 등에 대한 문의가 주를 이루었으며, 유니트를 둘러본 방문객들은 특화 설계와 커뮤니티 시설에 높은 관심을 나타냈다.

최근 화성시 동탄구가 규제지역으로 지정되면서 인접한 병점 및 오산 지역에 대한 시장의 주목도가 높아진 상태다. 오산헤리티지자이는 1호선 병점역 생활권 중심 입지에 들어서는 대단지라는 점에서 수요자들의 이목을 끌고 있다.

특히 단지 주변으로 교통망 확충 계획이 다수 예정되어 있어 광역 교통 여건 개선에 대한 기대감이 높다. 현재 추진 중인 GTX-C 노선 연장 사업을 비롯해 동탄도시철도 트램(계획), 1호선 동탄역 연장(계획) 등 다양한 교통 개발 사업들이 논의되고 있어 서울 및 인근 주요 도심으로의 접근성이 한층 향상될 전망이다.

단지가 들어서는 입지는 편리한 생활 및 교육 여건을 갖추고 있다. 병점복합타운 중심상업지구를 비롯해 유앤아이센터, 아이드림센터, 양산도서관 등 교육·돌봄 인프라가 인근에 밀집해 있다. 동탄센트럴파크와 메타폴리스 등 동탄신도시의 다채로운 생활 인프라도 비교적 가까운 거리에서 공유할 수 있다. 여기에 단지 인근으로 황구지천 산책로와 독산성 세마대 산림욕장 등 풍부한 녹지 공간이 위치해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

안심 교육 환경도 강점이다. 도보 통학이 가능한 양산1초등학교(가칭·계획)와 양산중학교(2027년 개교 예정)가 단지 주변에 신설될 예정으로, 자녀들의 안전한 통학 여건이 확보될 전망이다.

오산헤리티지자이는 지하 2층~지상 최고 27층, 22개 동, 총 1,783가구 규모로 조성되는 대단지 아파트다. 단지는 1블록 1,069가구와 2블록 714가구로 나뉘어 구성된다.

전용면적별로는 △75㎡ △84㎡ △102㎡ △124㎡ △166P㎡ 등 실수요자들의 선호도가 높은 중대형 평형 위주로 공급된다. 특히 지역 내 희소성이 높은 전용 166㎡ 펜트하우스 타입도 함께 마련되어 다양한 수요층의 선택의 폭을 넓혔다. 입주민의 편의를 위해 넉넉한 지하 주차 공간을 확보하였으며, 단지 내에는 입주민 전용 고품격 커뮤니티 센터인 ‘클럽 자이안(Club Xian)’이 들어서 피트니스 클럽, 골프연습장, 사우나, 작은도서관 등 다채로운 편의시설과 함께 스카이라운지 공간이 도입될 예정이다.

단지가 들어서는 오산시는 비규제지역으로 청약 진입 장벽이 비교적 낮다. 청약통장 가입 기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금 기준을 충족한 만 19세 이상 수요자라면 세대주뿐만 아니라 세대원도 1순위 청약이 가능하다. 또한 유주택자도 청약 신청을 할 수 있으며, 재당첨 제한을 적용받지 않는다.

견본주택을 방문한 한 관람객은 “병점역 일대 신축 단지를 알아보던 중, 실제 현장 입지와 교통 개발 계획이 다양하다는 점을 확인했다”며 “동탄 생활권이 생각보다 가깝고 비규제지역에 따른 청약 및 세제 혜택도 존재해 청약을 긍정적으로 검토하고 있다”고 전했다.