2000년 이후 수도권 한강변 분양 단지 단 1.5% 불과… 희소가치 주목 김포 한강시네폴리스 내 최고 38층, 총 2,432세대 브랜드 대단지 공급 풍곡IC(예정)·48번 국도 등 우수한 서울 접근성 및 직주근접 여건 갖춰

부동산 시장에서 한강변 입지는 한정된 공급 대비 대기 수요가 두터워 희소가치가 높은 지역으로 꼽힌다. 서울 주요 한강변 일대는 이미 개발이 대부분 완료되어 정비사업 외에 신규 택지 공급이 제한적인 가운데, 한강과 직접 접한 신규 분양 단지에 대한 관심이 이어지고 있다.

실제 한강변 아파트의 공급은 정량적으로도 매우 드문 편이다. 부동산R114 자료에 따르면, 지난 2000년 이후 수도권에서 분양된 단지 중 단지명에 ‘한강’이 포함된 아파트 단지는 총 59개 단지로, 전체 분양단지(3,758개) 중 약 1.5%에 불과한 것으로 나타났다. 일반공급 물량 기준으로도 전체의 2.3% 수준인 3만 6,192세대에 그친다. 단지명에 ‘리버’가 들어간 곳을 모두 합쳐도 전체의 4%를 조금 넘어서는 수준이다.

이처럼 한강변 공급이 희소한 원인으로는 신규 택지 자체의 부족이 꼽힌다. 서울 서초, 용산, 마포, 동작 등 주요 한강변 일대는 대부분 준공 후 30~40년이 지나 재건축·재개발 등 정비사업 위주로 공급이 진행되고 있다. 경기도 내에서도 덕은지구, 다산 지금지구, 김포시 등 일부 지역에 공급이 집중되어 왔으나, 이 중에서도 실제로 한강과 직접 맞닿은 단지는 매우 제한적이라는 것이 업계의 분석이다.

이러한 상황 속에서 김포 한강시네폴리스에 공급을 앞둔 ‘한강 푸르지오 리버프론트’가 주목받고 있다.

㈜한강시네폴리스개발이 시행하고 대우건설이 시공하는 ‘한강 푸르지오 리버프론트’는 지하 4층~지상 최고 38층, 12개 동 규모로 조성된다. 전용면적 84~180㎡ 아파트 2,432세대와 주거형 오피스텔 250실, 근린생활시설 등이 함께 들어서는 대규모 복합 단지다. 특히 김포권역에서 보기 드문 최고 38층 높이로 설계되어 향후 지역 랜드마크로서의 역할이 기대된다.

단지는 한강 조망권을 극대화하기 위해 남향 위주의 단지 배치와 특화 설계를 적용할 계획이다. 중소형 평형뿐만 아니라 테라스하우스, 펜트하우스 등 고품격 주거 수요를 겨냥한 다양한 평면 타입을 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 단지 내에는 입주민을 위한 피트니스 클럽, 골프클럽, 그리너리 스튜디오, 시니어클럽, 어린이집 등 대단지에 걸맞은 커뮤니티 시설과 친환경 조경 공간이 함께 조성될 예정이다.

단지가 들어서는 한강시네폴리스 일반산업단지는 영상·미디어 산업을 기반으로 업무, 주거, 문화가 융합된 복합 자족도시로 개발 중이다. 조성이 완료되면 산업단지 내 종사자들을 기반으로 풍부한 배후수요를 확보할 수 있어 직주근접 여건이 크게 개선될 전망이다.

우수한 생활 및 교육 인프라도 단지의 가치를 더한다. 차량 이동 거리에 현대프리미엄아울렛 김포점, 풍무동 홈플러스 등 대형 쇼핑시설과 관공서 등이 인접해 있어 생활 편의성이 높다. 교육 환경의 경우 단지 인근에 초등학교와 중학교 예정 부지가 확보되어 있어, 향후 입주 시점에 맞추어 도보 통학이 가능한 교육 여건이 마련될 전망이다.

교통 환경도 잘 갖춰져 있다. 김포한강로 풍곡IC(예정)와 인접해 있으며, 48번 국도, 수도권제1순환고속도로 김포IC 등을 통해 서울 주요 도심 및 수도권 외곽으로의 이동이 수월하다.

분양 관계자는 “수도권 한강변 입지라는 희소성과 함께 2천 세대가 넘는 브랜드 대단지라는 상징성을 갖추고 있다”며 “특히 최근 청약 규제 완화 기조에 따라 유주택자나 청약 가점이 낮은 젊은 층 수요자들도 추첨제 등을 통해 당첨 기회를 노릴 수 있어, 실수요자뿐만 아니라 광역 수요층의 문의가 이어지고 있다”고 전했다.