강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 일원에 들어서는 브랜드 아파트 ‘춘천 리버뷰 아이파크’가 오는 20일 특별공급을 시작으로 본격적인 청약 일정에 돌입한다.

IPARK현대산업개발이 공급하는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 2개 동, 총 262가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △59㎡ A타입 53가구 △59㎡ B타입 26가구 △84㎡ A타입 104가구 △84㎡ B타입 79가구 등 실수요자들의 선호도가 높은 중소형 평형 위주로 구성된 것이 특징이다.

이 단지는 춘천 동면 권역에서 ‘장학 아이파크’ 이후 약 15년 만에 선보이는 ‘아이파크’ 브랜드 아파트다. 최근 원자재 가격과 인건비 상승이 장기화되는 상황 속에서도 시장가 대비 합리적인 분양가가 책정되면서 실수요자들과 투자자들의 이목을 끌고 있다.

실제로 지난 16일 개관한 견본주택 현장에는 주말 및 연휴 기간 동안 많은 관람객이 방문하며 분양 시장의 높은 관심을 증명했다. 단지가 들어서는 동면 권역은 더샵, 아테라, 두산위브 등 신규 브랜드 아파트들이 밀집해 신흥 주거타운을 형성하고 있는 중심 입지다. 여기에 인근 노후 아파트에서 신축 브랜드 아파트로 이전하려는 대기 수요도 풍부한 편이다.

우수한 생활 인프라도 강점으로 꼽힌다. 춘천로와 춘천순환로 진입이 용이해 시내 이동이 편리하며, 춘천역과 동춘천IC 등을 통한 광역 교통망도 잘 갖춰져 있다. 단지 인근에는 대형 마트와 대학병원 등 다양한 생활 편의시설이 인접해 있고 소양강, 만천천 산책로 등 자연환경도 가깝다. 아울러 단지 주변으로 초·중·고교가 위치해 교육 여건 역시 우수하다는 평가를 받는다.

청약 일정은 7월 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 7월 29일 예정이며, 정당계약은 8월 10일부터 12일까지 3일간 진행된다. 특별공급 자격을 갖춘 수요자라면 출산특례, 혼인특례, 신생아유형 등을 적극적으로 활용해 볼 만하다.

청약 1순위 자격은 춘천시 또는 강원도 거주자로서 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금 조건을 충족해야 한다. 만 19세 이상이면 세대주와 세대원 모두 청약이 가능하며 유주택자도 1순위 청약을 신청할 수 있다.

전용면적 85㎡ 이하 주택형은 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용되어 청약 가점이 낮은 수요자도 추첨을 통해 당첨을 기대할 수 있다. 초기 자금 부담을 덜기 위해 계약금은 5%(1차 1,000만 원 정액제)로 책정되었으며, 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 견본주택은 강원특별자치도 춘천시 근화동 일대에 마련되어 있다.