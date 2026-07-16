메리츠 3사, 16일 이사회서 의결 MBK·김병주 회장 연대보증 조건 메리츠 “홈플러스 회생 마중물 되길”

[헤럴드경제=문이림 기자] 메리츠금융그룹이 홈플러스 회생을 위한 긴급운영자금(DIP) 2000억원을 지원한다.

메리츠금융그룹은 16일 입장문을 통해 “홈플러스 임직원과 소상공인이 겪고 있는 어려움을 나누고 금융의 사회적 책임을 다하기 위해 홈플러스 회생을 위한 DIP 2000억원 전액을 지원하기로 결정했다”고 밝혔다.

홈플러스 최대 채권단인 메리츠금융 3사(메리츠화재·메리츠증권·메리츠캐피탈)는 이날 이사회를 열고 MBK파트너스와 김병주 회장 보증을 조건으로 한 홈플러스 DIP 지원을 승인했다.

김병주 MBK파트너스 회장과 MBK파트너스는 대출금 전액에 대해 연대보증을 제공할 예정이다.

앞서 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스가 회생절차 유지에 필요한 최소 운영자금인 2000억원을 확보하지 못했다며 회생절차 폐지를 결정했다.

메리츠금융이 자금 지원에 나서면서 홈플러스는 즉시항고 등의 절차를 통해 회생절차 폐지 결정을 뒤집을 수 있게 됐다. 홈플러스는 오는 20일 서울회생법원에 즉시항고를 제기할 예정이다.

더불어민주당은 홈플러스 사태와 관련해 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹을 향해 긴급 운영자금을 조속히 마련할 것을 촉구해왔다.

메리츠금융은 “주주가치 제고를 우선시하는 금융사로서 추가 1000억원 지원은 고심 끝에 내린 어려운 결정이었다”면서 “이번 필수 자금 지원이 회생의 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.