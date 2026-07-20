토지 확보 지원금 상향·PF 대출보증지원 강화 등

[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 비아파트를 통한 빠른 공급의 일환으로 추진하는 ‘신축매입임대’ 사업을 전면 시행키로 했다.

국토부는 오피스텔, 도시형생활주택 등 비아파트를 신속하게 공급하기 위해 지난 5월 발표한 ‘비아파트 공급 보완방안(이하 5·22 공급방안)’을 전격 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 조치는 ▷초기 자금 부담 최소화 ▷매입기준 완화 ▷조기 착공 등을 골자로 한다.

먼저 이날부터 한국토지주택공사(LH)가 사업자에게 지급하는 토지 확보 지원금을 토지비의 최대 80%까지 상향하고, 잔여 토지비 및 설계비 등 초기 사업비에 대한 주택도시보증공사(HUG)의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출보증지원을 강화한다. 또 3개월 단위의 공정률에 따른 공사비 지급도 함께 시행한다.

이러한 자금조달 부담 완화 조치는 지원 효과를 극대화하기 위해 올해 이미 접수한 건들에도 모두 소급 적용되며, 초기 조달해야하는 사업비 부담이 기존 토지비의 30% 수준에서 10%까지 대폭 낮아지고 공사 중 자금 부족 애로가 해소되면서 사업자들이 신속하게 사업을 추진할 수 있을 것으로 기대된다.

그간 사업에 관심은 있었지만 자금 조달의 부담으로 인해 참여하지 못했던 민간 사업자의 추가 유입 및 참여를 적극 촉진해 매입임대를 속도감 있게 공급해 나갈 방침이다.

매입임대 기준도 완화한다. 전체 동 단위가 아닌 부분매입방식을 허용하고, 규제지역 내 최소 매입기준 완화조치도 이날부터 즉시 적용된다. 그간 LH의 매입대상에 포함되지 않았던 비아파트 물량을 추가로 확보할 수 있게 되면서 다양한 입지의 임대주택을 공급할 수 있게 된다.

한편 그간 공사비 연동형 방식으로 이미 약정한 사업건은 공사비 검증 과정에서 오랜 시간이 소요돼 사업 지연이 발생했던 점을 고려해 ‘선(先) 착공 후(後) 검사비 검증’ 방식을 시행한다.

5·22 공급방안 발표일을 기준으로 이미 공사비 검증이 완료돼 착공된 사업장은 사업자의 계획에 따라 계속 공사를 진행하면 되고, 공사비 검증이 진행중이거나 올해 착공을 위해 검증이 필요한 사업장에 대해서는 ‘선 착공 후 공사비 검증’을 적용해 민간 사업자의 조기 착공을 유도할 계획이다.

한성수 국토부 주거복지정책관은 “국토교통부와 LH, HUG는 이번 방안 외에도 비아파트 공급을 위한 신축 매입임대 주택 전 단계를 부지 확보부터 인허가, 착공, 준공 등에서 현장과 적극적으로 소통하고 애로사항을 지속 발굴하여 개선해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

또한 “전세 사기 걱정없이 안심하고 거주할 수 있는 비아파트를 단기간에 집중 공급하고, 주변 시세보다 저렴한 월세로 제공해 청년층의 주거 부담을 덜어드릴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.