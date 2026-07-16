대한롤러스포츠연맹 소속 박수빈(부산 신덕중학교) 선수가 캐나다에서 열린 국제 액션스포츠 대회 ‘2026 JACKALOPE Mississauga’ 스케이트보드 여자부 스트리트(Women Street) 종목에서 은메달(2위)을 차지했다.

16일 대한롤러스포츠연맹에 따르면 박수빈 선수는 2026년 7월 10일부터 12일까지 캐나다 온타리오주 미시소가(Mississauga) Celebration Square에서 열린 이번 대회에서 여자 스트리트 종목 2위에 오르며 값진 성과를 거뒀다.

JACKALOPE는 북미를 대표하는 국제 액션스포츠 페스티벌 가운데 하나로, 세계적인 스케이트보드 선수들이 참가하는 권위 있는 대회다. 스케이트보드를 비롯해 BMX와 다양한 익스트림 스포츠 경기가 함께 열리며, 세계 각국의 우수 선수들이 참가해 수준 높은 경기를 펼치는 국제무대다.

이번 은메달은 박수빈 선수가 세계 정상급 선수들과의 경쟁 속에서도 안정적인 경기 운영과 높은 기술 완성도를 바탕으로 거둔 성과로, 대한민국 여자 스케이트보드의 국제 경쟁력을 다시 한번 입증했다는 점에서 의미가 크다.

대한롤러스포츠연맹 김경석 회장은 “박수빈 선수가 국제무대에서 꾸준히 좋은 성과를 이어가며 대한민국 여자 스케이트보드의 위상을 높이고 있다”며 “앞으로도 국제대회 경험을 바탕으로 더욱 성장해 세계 정상급 선수로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.