[헤럴드경제=임세준 기자] 동아오츠카(대표이사 사장 박철호)가 쿠팡 창원2센터에서 근로자들을 대상으로 온열질환 예방과 안전문화 확산을 위한 캠페인을 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 동아오츠카와 경상남도, 쿠팡 관계자 등 약 800명이 함께 했으며, 물류센터 중식 시간에 맞춰 온열질환 자가진단과 스트레스 지수 측정, 올바른 수분 섭취 교육 등 폭염 대응을 위한 다양한 프로그램을 운영했다.