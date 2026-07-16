[헤럴드경제=임세준 기자] 동아오츠카(대표이사 사장 박철호)가 쿠팡 창원2센터에서 근로자들을 대상으로 온열질환 예방과 안전문화 확산을 위한 캠페인을 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 캠페인은 동아오츠카와 경상남도, 쿠팡 관계자 등 약 800명이 함께 했으며, 물류센터 중식 시간에 맞춰 온열질환 자가진단과 스트레스 지수 측정, 올바른 수분 섭취 교육 등 폭염 대응을 위한 다양한 프로그램을 운영했다.
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입력 2026-07-16 14:02:08
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[헤럴드경제=임세준 기자] 동아오츠카(대표이사 사장 박철호)가 쿠팡 창원2센터에서 근로자들을 대상으로 온열질환 예방과 안전문화 확산을 위한 캠페인을 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 캠페인은 동아오츠카와 경상남도, 쿠팡 관계자 등 약 800명이 함께 했으며, 물류센터 중식 시간에 맞춰 온열질환 자가진단과 스트레스 지수 측정, 올바른 수분 섭취 교육 등 폭염 대응을 위한 다양한 프로그램을 운영했다.
[르포] “항만 파괴돼도 문제 없다”…해안에 뜬 韓美 부교 연합지원훈련 가보니
[헤럴드경제=전현건 기자] 15일 정오 해병대 1사단이 위치한 포항 도구 해안, 뜨거운 모래사장 너무 바다에는 민간 임차 선박과 군함, 수송지원정, 그리고 해안과 바다를 잇는 거대한 부유식 부교가 긴 띠처럼 누워 있었다. 한국군과 미군이 ‘항만이 없는 전장’이라는 최악의 상황을 가정해 만들어낸, 말 그대로 바다 위 임시 항구다. 한미연합군사령부는 지난 13
유산 포기했다더니…구준엽 “1200억 유산 분할, 법적 조정 돌입”
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 구준엽이 지난해 세상을 떠난 아내 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다. 서희원이 남긴 재산은 6억위안(약 1200억원) 규모로 추정된다. 12일 대만 매체 삼립신문망(SETN) 보도에 따르면, 구준엽은 서희원의 유산 분할 절차를 포기하지 않았으며 서희원 자녀들이 물려받을 재산까지 확보하기 위해 나섰다. 구준엽은 내주 서희원의 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측과 재산 분할 관련 조정에 나설 예정이다. 왕샤오페이는 상속인이 아니지만 미성년인 두 자녀의 법정대리인 자격으로 이번 조정에 참여하는 것으로 알려졌다. 구준엽과 두 자녀의 법정 상속분은 대만 법에 따라 각각 3분의 1씩이지만, 실제 재산 이전과 관리 방식 등 후속 절차가 남아 있어 조정에서 관련 쟁점을 논의할 것으로 보인다. 매체는 구준엽이 조정에 나선 것에 대해 “유산 상속을 포기하지 않았다는 뜻”이라며 “앞서 구준엽이 서희원과 살던 저택을 떠나면서
[영상] “추신수 사는 곳인데 9억 급락?” 청라 140평집, 어쩌다 [부동산360]
골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건은 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.