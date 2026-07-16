- 최우수상에 ‘캐나다산 원유 원산지증명 특례로 원유 공급망 다변화’ 등 우수사례 7건 선정

이종욱 관세청장(왼쪽)이 16일 정부대전청사에서 열린 2026년 관세청 정부혁신 우수사례 경진대회에서 최우상을 받은 고현주 사무관과 기념 촬영을 하고있다.
이종욱 관세청장(왼쪽)이 16일 정부대전청사에서 열린 2026년 관세청 정부혁신 우수사례 경진대회에서 최우상을 받은 고현주 사무관과 기념 촬영을 하고있다.

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세행정 혁신사례를 발굴해 그 성과를 홍보하고, 이를 국민과 공유확산키 위한 관세청의 ’정부혁신 우수사례’가 발표됐다.

관세청은 16일 정부대전청사에서 2026년 관세청 정부혁신 우수사례 경진대회를 개최하고 우수사례 7건을 선정해 시상했다.

이번 경진대회는 ▷참여·소통 혁신, ▷기본사회 혁신, ▷행정 혁신에 부합하는 우수 사례를 발굴하는 데 중점을 뒀다.

경진대회에는 총 17건의 사례가 접수됐으며 국민 체감도와 창의성, 적극성을 종합적으로 고려해 최우수상 1건, 우수상 2건, 장려상 4건을 확정했다. 선정 과정에는 내부직원 평가단과 더불어 대국민 온라인 심사(소통24) 결과도 반영했다.

최우수상은 ▷캐나다산 원유에 대한 FTA 원산지증명 특례를 마련해 연간 최대 3300만 배럴 규모의 원유 수입 기반을 확보해 공급망 다변화를 지원한 고현주 사무관(관세청 원산지검증과)이 영예를 안았다.

우수상은 ▷AI 기반 무역·외환 데이터 통합 자동분석 시스템을 개발해 불법 무역업체 분석 시간을 대폭 단축한 최경식 주무관(서울세관 외환조사총괄과), ▷공공데이터와 AI를 결합해 마약 소비지 기반 위험지수 산출로 새로운 마약 위험관리 체계를 구축한 이재란 주무관(부산세관 신항수입통관1과)이 수상했다.

장려상은 ▷생성형 AI를 활용한 FTA 원산지 정보분석 챗봇을 개발한 도예희 주무관(서울세관 FTA1과), ▷생성형 AI 기반 원산지 우회수출 분석모델을 구축한 이유나 주무관(부산세관 통관총괄과), ▷무역통계 부호에 산업단지 부호를 신설해 산업단지 입주기업의 수출실적 입증을 지원한 남소영 주무관(관세청 데이터담당관), ▷관세청-중소벤처기업부 간 시스템 연계로 중소기업확인 절차를 간소화한 김선비 주무관(관세청 데이터담당관)이 선정을 받았다.

관세청 이병진 행정관리담당관은 “이번 경진대회를 통해 국민 체감형 관세행정 개선부터 AI 기반의 일하는 방식 혁신까지 다양한 정부혁신 우수 사례를 발굴할 수 있었다”며 “앞으로도 이러한 혁신 가치를 현장에 적극 정착시켜 국민 중심의 관세행정 서비스를 구현해 나가겠다”고 밝혔다.


kwonhl@heraldcorp.com