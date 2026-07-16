- 최우수상에 ‘캐나다산 원유 원산지증명 특례로 원유 공급망 다변화’ 등 우수사례 7건 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세행정 혁신사례를 발굴해 그 성과를 홍보하고, 이를 국민과 공유확산키 위한 관세청의 ’정부혁신 우수사례’가 발표됐다.

관세청은 16일 정부대전청사에서 2026년 관세청 정부혁신 우수사례 경진대회를 개최하고 우수사례 7건을 선정해 시상했다.

이번 경진대회는 ▷참여·소통 혁신, ▷기본사회 혁신, ▷행정 혁신에 부합하는 우수 사례를 발굴하는 데 중점을 뒀다.

경진대회에는 총 17건의 사례가 접수됐으며 국민 체감도와 창의성, 적극성을 종합적으로 고려해 최우수상 1건, 우수상 2건, 장려상 4건을 확정했다. 선정 과정에는 내부직원 평가단과 더불어 대국민 온라인 심사(소통24) 결과도 반영했다.

최우수상은 ▷캐나다산 원유에 대한 FTA 원산지증명 특례를 마련해 연간 최대 3300만 배럴 규모의 원유 수입 기반을 확보해 공급망 다변화를 지원한 고현주 사무관(관세청 원산지검증과)이 영예를 안았다.

우수상은 ▷AI 기반 무역·외환 데이터 통합 자동분석 시스템을 개발해 불법 무역업체 분석 시간을 대폭 단축한 최경식 주무관(서울세관 외환조사총괄과), ▷공공데이터와 AI를 결합해 마약 소비지 기반 위험지수 산출로 새로운 마약 위험관리 체계를 구축한 이재란 주무관(부산세관 신항수입통관1과)이 수상했다.

장려상은 ▷생성형 AI를 활용한 FTA 원산지 정보분석 챗봇을 개발한 도예희 주무관(서울세관 FTA1과), ▷생성형 AI 기반 원산지 우회수출 분석모델을 구축한 이유나 주무관(부산세관 통관총괄과), ▷무역통계 부호에 산업단지 부호를 신설해 산업단지 입주기업의 수출실적 입증을 지원한 남소영 주무관(관세청 데이터담당관), ▷관세청-중소벤처기업부 간 시스템 연계로 중소기업확인 절차를 간소화한 김선비 주무관(관세청 데이터담당관)이 선정을 받았다.

관세청 이병진 행정관리담당관은 “이번 경진대회를 통해 국민 체감형 관세행정 개선부터 AI 기반의 일하는 방식 혁신까지 다양한 정부혁신 우수 사례를 발굴할 수 있었다”며 “앞으로도 이러한 혁신 가치를 현장에 적극 정착시켜 국민 중심의 관세행정 서비스를 구현해 나가겠다”고 밝혔다.