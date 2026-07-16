[헤럴드경제=문영규 기자] 영화 ‘오디세이’의 주연 맷 데이먼이 tvN 예능 프로그램 ‘유퀴즈온더블럭’(유퀴즈) 출연을 예고한 가운데 방한을 앞두고 시청자들에게 인사를 전해 관심을 모으고 있다.

맷 데이먼은 16일 유퀴즈 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “MC 유(유재석), 자기님 안녕하세요. 맷 데이먼입니다”라며 진행자 유재석과 시청자들에게 인사를 건넸다.

그는 “마지막으로 한국에 방문한 지 꽤 오랜 시간이 지났다”면서 “크리스토퍼 놀란 감독님의 신작 ‘오디세이’로 다시 한국을 찾게 되어 정말 기쁘다”고 밝혔다.

또한 “놀란 감독님과 제가 유퀴즈에 함께 출연하게 됐다는 소식을 전해드리게 돼 무척 기쁘다”며 “여러분을 직접 만나 영화에 대한 더 많은 이야기를 나눌 생각에 벌써 기대가 된다”고 했다.

그러면서 “곧 한국에서 찾아뵙겠다”며 “유퀴즈~?”란 구호를 외쳤다.

맷 데이먼의 방한은 지난 2016년 영화 ‘제이슨 본’ 홍보차 한국을 찾은 이후 10년 만이다.

유퀴즈 측은 지난 13일 “영화 ‘오디세이’의 국내 개봉을 앞두고 내달 3일 한국을 찾는 크리스토퍼 놀란 감독과 배우 맷 데이먼의 출연이 확정됐다”며 출연 사실을 공개한 바 있다.

크리스토퍼 놀란 감독의 ‘오디세이’는 호메로스의 고전 서사시 ‘오디세이아’를 원작으로 한 영화로, 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스(맷 데이먼)이 전쟁이 끝난 후 고향 이타카로 돌아가는 10년 간의 여정을 그린 작품이다.