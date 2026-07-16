7월 14일부터 8월 6일까지, 고려대·한성대 공동 기획으로 15회 과정 본격 운영 산업계 전문가 및 교수진이 참여해 수준 높은 이론과 현장 경험 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)는 지난 14일 성북구평생학습관에서 ‘2026 성북AI캠퍼스 여름특강 ‘AI 어디까지’ 개강식을 열고 구민 디지털 역량 강화를 위한 교육에 돌입했다.

이번 특강은 7월 14일부터 8월 6일까지 총 15회 진행되며, 구민과 지역 내 직장인 등 100여 명이 참여한다. 고려대 인문사회디지털융합인재양성사업단과 한성대 서울RISE사업단이 공동 기획해 최신 AI 동향과 실생활 활용법을 폭넓게 다룬다.

특강은 ▷디지털 전환과 AI ▷AI와 기술 변화 ▷AI 에이전트 시대의 일과 인재 ▷생성형 AI 최신 활용 ▷AI와 노화 ▷웨어러블 로봇 ▷AI 비즈니스 ▷윤리적인 AI 활용 등 흥미롭고 다채로운 주제로 구성됐다.

고려대와 한성대 교수진은 물론 구글, 바이브컴퍼니 등 산업계 전문가들이 강사로 대거 참여해 수준 높은 이론과 생생한 현장 경험을 전달할 예정이다.

성북구는 지난 3월 고려대, 한성대와 업무협약을 체결한 이후 상반기에만 디지털 입문, AI 입문, AI 응용 과정 등 5개 강좌, 총 44회의 교육을 성공적으로 운영한 바 있다. 실생활 맞춤형 교육으로 높은 만족도를 얻으며 평생학습 기반을 넓혀가고 있다.

이승로 성북구청장은 “AI는 모든 세대가 익혀야 할 생활 역량”이라며“성북AI캠퍼스는 지역 대학의 우수한 교육 자원과 구의 정책이 만난 대표적 협력 모델이다. 앞으로도 교육 기회를 확대해 디지털 시대를 선도하는 평생학습도시 성북을 만들겠다”고 밝혔다.