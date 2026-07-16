최태원 대한상의 회장 제주포럼 AI도입 넘어 재설계 해야 경제도 성장 산업·정보화 이어 AI 놓쳐선 안될 기회 함께 노를 저어 더 큰 바다로 나가야

최태원 대한상공회의소(이하 대한상의) 회장은 15일 “일하는 방식 자체를 AI(인공지능)에 맞게 새로 짜는 재설계(Re-Architect)가 필요하다”고 말했다.

최 회장은 이날 서귀포 제주신라호텔에서 열린 대한상의 제주포럼 개회사를 통해 이같이 밝히고, “전기가 처음 보급되던 때에도 모터만 바꾼 공장이 아니라 생산라인을 전기에 맞게 다시 짠 공장이 도약했다”며 “AI도 다르지 않다. 도입에 그치지 않고 일하는 방식을 새로 짤 때 우리 경제에 쌓인 저력이 새로운 성장으로 이어질 것”이라고 말했다.

최 회장은 “지금 우리가 함께 올라타야 할 큰 물결은 AI”라며 “한때 AI는 영화 속 상상이었지만 이제는 묻는 말에 답만 하던 AI가 견적서를 다듬고 거래처 메일까지 대신 쓰는 동료와 에이전트가 됐다”고 강조했다. 이어 그는 “이 물결은 먼저 올라탄 사람에게는 새로운 출발선이 되지만, 비켜선 사람에게는 넘기 힘든 벽이 될 수 있다”며 “그래도 우리는 산업화와 정보화의 물결을 기회로 바꿔 온 나라다. AI 역시 놓쳐서는 안 될 기회”라고 밝혔다.

최 회장은 또 “그냥 AI를 쓴다고 자동으로 사업 성과가 나오진 않는다”며 “현재의 AI는 네살짜리이기 때문에 더 성숙을 해야 한다”고 설명했다.

그러면서 “AI가 청년이 돼야 제대로 쓸 수 있겠지만 그렇다고 그 때까지 마냥 기다리고 있을 수만은 없다”며 “지금 하고 있는 사업을, 내 생각과 미래를 바라보는 지식과 데이터들을 (AI에) 계속 떠먹여줘야 한다”고 말했다.

이어 그는 “AI는 묻는 만큼 일한다. 무엇을 모르고 무엇을 물어야 하는지 아는 사람, 좋은 질문으로 사람과 AI를 잇는 사람이 앞서간다”며 “지금은 완벽하진 않더라도 계속 함께 생활을 해야 미래의 AI로 적응할 수 있고, AI에게 질문을 하는 것을 넘어 데이터를 잘 먹여줘야 더 훌륭한 AI로 성장할 수 있다”고 강조했다.

최 회장은 “올해 우리가 함께 나눌 주제는 ‘썸머 플로우(Summer Flow), 성장의 바다로’”라며 “우리 경제의 성장 가능성을 조금 더 크게 열어 보자는 뜻”이라고 소개했다. 그러면서 그는 “성장이라는 바다는 혼자서 건널 수 없다”며 “통나무 하나로는 어려워도 여럿이 엮이면 파도를 타고 나아가는 ‘테우(뗏목을 뜻하는 제주방언)’처럼 우리 경제도 기업과 정부, 국회, 국민이 함께 노를 저을 때 더 큰 바다로 나아갈 수 있다”고 밝혔다.

경제계 최대 하계 포럼인 대한상공회의소 제주포럼이 이날 제주 신라호텔에서 3박 4일 일정으로 개막했다.

올해 49회째인 포럼에는 최 회장을 비롯한 전국상의 회장단과 서울상의 부회장단, 전국 대·중소기업인 등 500여명이 참석했다. 최 회장의 개회사로 시작한 이번 행사에는 조정식 국회의장도 참석해 경제계와 만남을 가졌다.

본격적인 강연은 포럼 둘째날인 16일 ‘리더들의 도전’을 테마로 시작됐다. 인공지능(AI) 신약 개발의 권위자인 석차옥 서울대 교수 겸 갤럭스 대표가 기술적 한계를 비즈니스 기회로 전환하는 리더의 전략을 제안했다. 이후 해외 송금·결제 서비스 혁신을 이끈 김형우 트래블월렛 대표와 냉동 김밥으로 K-푸드의 역사를 새로 쓴 최홍국 올곧 총괄대표의 강연이 이어졌다.

3일째인 17일 강연에는 최 회장이 이재욱 서울대 AI연구원장, 반도체 전문가 권석준 성균관대학교 교수와 대담을 진행한다. 이는 AI가 가져올 미래와 한국경제의 성장 담론을 들어보는 자리로, 전통 제조업체의 AX(AI 전환) 방법부터 AI 시대에 맞는 자녀 교육 방식까지 폭넓은 주제가 다뤄질 예정이다.

마지막 날인 18일에는 우리 사회 전반의 변화와 과제를 조명한다. 최휘영 문화체육부 장관이 ‘K-컬쳐산업 정책방향’을 주제로 강연한다. 이어 마강래 중앙대 교수가 인구 감소와 지역 소멸이라는 국가적 위기를 극복할 생존 전략을 제안하고, 정경선 현대해상 부사장이 사회적 가치를 향한 기업의 역할 확장 필요성을, 가수 션이 나눔의 가치를 조명한다. 서귀포=서경원 기자