헌정회·향군·유엔한국협회 등 참여

부영그룹이 제헌절을 맞아 유엔(UN)의 헌신을 기리며 과거 공휴일이었던 ‘유엔데이(10월 24일)’를 국경일로 지정하자는 공동 캠페인(사진)을 진행해 눈길을 끈다. 부영그룹은 대한노인회, 광복회, 대한민국헌정회, 대한민국재향군인회, 유엔한국협회와 함께 ‘제헌절, 대한민국 제헌 헌법 제정에는 UN이 함께했습니다’라는 내용의 캠페인을 기획했다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 유엔의 도움으로 1948년 5월 10일 총선거를 통해 제헌국회를 구성하고 7월 17일 제헌 헌법을 공포, 8월 15일 대한민국 정부를 수립한 역사적 과정을 돌아보기 위해 마련됐다. 아울러 1950년 6·25전쟁에 참전해 한국을 지켜낸 유엔 참전용사들의 희생에 대한 감사를 표하기 위한 취지다.

유엔의 도움으로 민주 선거를 실시해 헌법을 제정하고 정부를 수립했으며, 유엔군의 희생으로 국가를 지켜낸 역사를 가진 배경을 고려해 유엔에 대한 국가적 차원의 예우가 필요하다는 것이다.

이중근 부영그룹 회장은 “‘유엔데이 국경일 지정’은 대한민국의 탄생과 보존을 위해 헌신한 유엔의 희생을 기억하고 역사적 사실과 감사의 가치를 계승하며 미래세대에게 외교관계 개선의 계기를 마련하자는 제안”이라고 말했다. 김희량 기자