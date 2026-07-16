순수 국내자본 3.4조 투입·390㎿급 2029년 상업운전, 수익 신안군민 공유

순수 국내자본으로 추진되는 국민성장펀드 1호 투자 사업인 ‘신안우이 해상풍력’이 착공됐다.

기후에너지환경부는 전남광주통합특별시 신안군 우이도 앞 해상에 조성되는 신안우이 해상 풍력 발전 단지 착공식이 16일 오전 열렸다고 밝혔다.

총 3조4000억원이 투입돼 390㎿(메가와트)급으로 조성되는 신안우이 해상 풍력 발전 단지는 국내에서 처음으로 15㎿급 대형 터빈이 사용되는 등 ‘국내 자본만으로 추진되는 첫 대규모 해상 풍력 발전 단지’로 여겨진다. 2029년 1월 상업 운전이 목표로 한화오션, 한국중부발전, SK이터닉스, 현대건설 등이 참여한다.

국민성장펀드 1호 투자 사업으로 선정돼 사업비 40%(1조3000억원)를 국민성장펀드와 미래에너지펀드에서 투자받는다.

신안우이 해상풍력은 터빈을 제외한 하부구조물, 해저케이블, 설치선 등 모든 핵심 기자재 분야에 ▷설치선·해상변전소(한화오션) ▷하부구조물(현대스틸산업) ▷해저케이블(LS전선) 등 국내기업이 참여하는 사업으로, 국내 해상풍력 공급망의 경험 축적에 기여할 전망이다.

신안우이 해상 풍력 발전 단지가 조성되면 연간 162GWh(기가와트시)의 전기를 생산하게 된다. 이는 약 30만가구가 쓸 수 있는 양이다. 발전 수익은 군민 펀드를 통해 신안군 주민들과 공유한다.

정부는 “신안우이 해상 풍력 발전 단지는 터빈을 뺀 모든 핵심 기자재를 국내 기업이 담당한다”면서 “국내 해상 풍력 공급망 경험 축적에도 기여할 것”이라고 강조했다.

김성환 기후부 장관은 “신안우이 해상풍력은 순수 국내자본으로 추진되는 국내 최초 대규모 해상풍력 사업”이라며 “전기국가 시대에 필요한 청정전력 공급과 국내 산업생태계 강화를 함께 이끌어갈 핵심사업”이라고 강조했다.

이어 “이번 사업이 예정대로 차질 없이 추진돼 2030년 10.5GW 준·착공 목표 달성은 물론, 호남권 인공지능(AI)데이터센터·반도체 등 3대 메가프로젝트의 안정적 전력공급에도 기여하도록 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.

한편, 기후부는 올해 제1차 태양광 고정가격계약 경쟁입찰을 이날 한국에너지공단 누리집을 통해 공고했다.

총 공고 용량은 1000메카와트(MW)내외의 규모이며 입찰 상한가격은 147.686원/kWh 수준으로 전년 상한가격 대비 5% 하향 조정됐다. 다만, 탄소검증모듈 1~2등급을 사용할 경우 국내 산업 및 공급망 기여도를 감안, 입찰 선정가격에 우대가격을 부여할 방침이다. 배문숙 기자