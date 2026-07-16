- 석·박사 연구자 대상 생성형 AI 에이전트 활용 지원 프로그램 운영

[헤럴드경제=구본혁 기자] “KAIST 학생들이 비용 부담 없이 최신 AI 개발 에이전트를 활용해 연구 생산성과 문제 해결 역량을 높이고, AI 활용 연구 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다.”

KAIST는 동문인 AI 교육기업 팀스파르타 이범규 대표가 생성형 AI 에이전트 기반 연구지원 프로그램 운영을 위해 전산학부에 1억 원을 기부했다고 16일 밝혔다.

KAIST는 이번 기부를 바탕으로 약 2년간 전 학과 석·박사 연구자를 대상으로 생성형 AI 에이전트 활용 지원 프로그램을 운영할 계획이다. 연구자들은 ‘클로드 코드(Claude Code)’, ‘코덱스(Codex)‘ 등 최신 AI 개발 에이전트를 활용할 수 있다.

이번 기부는 지난해 9월에 이은 이 대표의 두 번째 사재 출연이다.

프로그램은 6개월 단위로 운영되며 기수당 20명의 연구자를 선발할 예정이다. 제1기는 연내 선발을 목표로 하고 있으며, 장기적으로는 지원 범위와 참여 기부자를 확대해 나갈 계획이다.

이번 프로그램은 생성형 AI가 연구 현장에 빠르게 확산되는 가운데 KAIST 연구자들이 최신 AI 도구를 선도적으로 경험하고 연구에 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 특히 석·박사 연구자들이 실제 연구 과정에서 AI 에이전트를 적극 활용하고 경험을 공유하는 새로운 연구 문화를 조성하는 계기가 될 것으로 기대된다.

배충식 KAIST 총장은 “후배 연구자들을 위해 다시 한번 뜻깊은 기부를 해주신 동문 이범규 대표께 진심으로 감사드린다”며 ”동문의 따뜻한 나눔은 연구자들이 생성형 AI를 적극 활용하며 새로운 연구에 도전할 수 있는 든든한 밑거름이 될 것”이라고 말했다.

이범규 팀스파르타 대표는 “AI 에이전트는 산업 현장에서 이미 새로운 표준으로 자리 잡고 있지만, 미래 기술을 이끌 연구자들이 비용 부담 때문에 이를 충분히 활용하지 못하는 현실이 안타까웠다”며 ”이번 지원이 연구자들이 최첨단 AI 도구를 자유롭게 활용하고 세계적 연구성과를 만들어가는 작은 디딤돌이 되기를 바란다”고 말했다.