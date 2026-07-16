오는 22일 부산서 공급망 선진화 포럼 개최 중동 정세 및 미중 경쟁 속 대응 전략 모색

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)가 인공지능(AI)을 활용해 해상공급망 위험을 미리 감지해 알려주는 시스템을 처음 소개한다. 해진공는 오는 22일 부산 아스티호텔 그랜드볼룸에서 열리는 ‘2026 해상공급망 선진화 및 선제적 대응 정책 포럼’에서 시스템의 청사진을 공개한다고 16일 밝혔다.

이번 포럼은 최근 중동 지역 분쟁과 미·중 전략 경쟁, 보호무역주의 확산 등으로 세계 공급망 불확실성이 확대되는 상황에서 해상 공급망 위험을 선제적으로 진단하고, 우리나라 해운·물류산업의 대응 역량을 높이기 위한 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

포럼에는 정부 부처와 공공기관, 해운·항만·물류·금융기업, 대학 및 연구기관 등 공급망 전문가 약 100명이 참석할 예정이다. 이날 해진공과 한국해양수산개발원(KMI)은 해상 공급망 경쟁력 강화를 위해 업무 협약(MOU)도 체결할 계획이다.

이번 포럼에서 해진공은 구축 중인 AI 기반 해상 공급망 모니터링 및 조기 경보 시스템의 추진 방향과 주요 기능을 설명할 예정이다. 이 시스템은 선박이 반드시 지나야 하는 좁은 해상 통로인 초크 포인트와 국제 정세, 해운 시장 동향 등 다양한 정보를 AI로 분석해 공급망 위험 신호를 미리 감지하는 것으로, 이를 통해 정부와 기업이 위험 상황에 대해 신속하게 대응할 수 있도록 지원할 방침이다.

이번 포럼 참가 신청은 홍보 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 할 수 있다.

안병길 해진공 사장은 “해상 공급망 모니터링 체계를 지속해서 고도화하고, 유관 기관 및 산업계와 긴밀히 협력해 우리 기업의 공급망 대응 역량을 높이고 안정적인 해상 물류 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.