16일 ‘시민과의 대화’로 의견 수렴 정원 조성, 프로그램 구성 등 반영

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] ‘시민이 주인 되는 민주도시 울산’을 표방한 민선 9기 울산시가 시민과 함께 2028울산국제정원박람회를 준비한다.

2028울산국제정원박람회 조직위원회는 16일 오후 3시 시청 본관 대강당에서 시민, 시민단체, 전문가, 유관기관 관계자 등 500여 명이 참석한 가운데 ‘2028울산국제정원박람회 시민과의 대화’를 개최한다.

이번 행사는 시민의 다양한 의견 수렴을 위해 ▷2028울산국제정원박람회 홍보영상 상영 ▷시민 영상편지 ▷박람회 추진계획 보고 ▷시민과의 대화 ▷성공 개최 다짐 순으로 진행한다.

‘시민 영상편지’에서는 학생, 직장인, 소상공인, 장애인 등 각계각층 시민 10명이 박람회에 대한 기대와 희망의 메시지를 전한다.

‘시민과의 대화’는 조직위원장을 맡은 김상욱 울산시장이 진행하면서 ▷태화강국가정원과 삼산여천매립장 두 행사장 간 접근성 개선 ▷교통·주차·숙박 등 관람객 수용 방안 ▷폭우·폭염 등 기후변화 대응 ▷삼산여천매립장 악취 저감 대책 ▷시민참여 확대 방안 등에 대해 의견을 나눈다.

‘추진계획 보고’에서는 김희종 울산연구원 안전환경연구실장이 ‘박람회의 방향성과 향후 과제’를, 강태호 동국대학교 명예교수가 ‘시민과 함께하는 박람회 실천전략’을 각각 발표한다.

조직위원회는 이날 제안된 시민들의 다양한 의견을 분야별로 면밀히 검토해 정원 조성, 행사 프로그램 및 시민참여 콘텐츠 구성 등 박람회 준비 과정에 적극 반영할 계획이다.

김상욱 울산시장은 “2028울산국제박람회를 준비 단계에서부터 운영까지 시민 목소리를 반영한 시민참여 박람회로 만들어 명실공히 모두가 만족하는 국제적 행사로 만들어 가겠다”고 말했다.