[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 카페 앞에서 우회전을 하기 위해 교차로로 진입하던 경차가 매장 정문 유리 벽을 강하게 들이받는 사고를 냈다.

15일 경찰청 공식 유튜브에는 ‘“아메리카노 한 잔이요” 후진으로 들어온 손님’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 경차는 처음부터 제대로 중심을 잡지 못한 채 앞뒤로 갈팡질팡하며 극도로 불안정한 움직임을 보였다. 비틀거리던 차량은 결국 도로변에 설치된 인도 진입 방지용 돌기둥인 교통 볼라드를 들이받고서야 겨우 멈춰 서는 듯했다.

하지만 이후 갑자기 무서운 속도로 굉음을 내며 후진으로 돌진해 카페의 정문을 유리 벽을 통째로 산산조각 내며 카페 안을 순식간에 아수라장으로 만들었다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 인명 피해 여부를 확인한 후 운전자를 대상으로 음주 측정을 실시했으나 알코올은 전혀 감지되지 않았다.

하지만 경찰은 약물 운전 가능성이 높다고 판단해 파출소로 임의동행한 후 약물 간이 시약 검사를 실시했고 검사 결과는 ‘양성’ 반응이 나왔다.

조사 결과 해당 운전자는 수면제를 복용한 후 운전대를 잡았다 이같은 사고를 낸 것으로 밝혀졌다. 이로써 운전자는 도로교통법 위반 혐의로 검찰에 송치됐다.

영상을 접한 누리꾼들은 “무슨 생각으로 수면제를 먹고 운전대를 잡는지 모르겠다”, “제발 수면제 먹고 운전하지 마라” 등의 반응을 보였다.