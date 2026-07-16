행안부-문체부, 양 부처 협력체계 본격 가동 ‘지방정부 관광 혁신 아이디어 경진대회’ 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부와 문화체육관광부는 ‘지역관광 정책협의회(협의회)’를 출범하고, 16일 정부세종청사 중앙동에서 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

양 부처 실장급을 공동 위원장으로 하는 협의회는 이날 회의에서 양 부처가 협력할 주요 과제로 ▷주민 참여형 관광새마을운동 ▷관광형 관계인구 확대를 위한 디지털관광주민증 활성화 ▷사회연대경제 연계 관광사업지원 ▷지방공공기관과 한국관광공사 협업 활성화 방안 등을 제시했다.

첫 협업 시범사업으로 ‘한국관광의 샛별’이라는 주제로 ‘지역관광 혁신 아이디어 경진대회’를 올해 하반기 개최한다.

이를 위해 2010년 이후 매년 국내 우수 관광자원과 관광산업 발전에 이바지한 개인·단체를 선정·시상해 온 국내 대표 관광분야 시상제도인 문체부 주관의 ‘한국관광의 별’을 올해는 확대 개편해 양 부처가 공동으로 추진한다.

이 밖에도 양 부처는 지역관광과 지방소멸 대응 정책 간 연계 방안을 지속해서 발굴할 계획이다.

강정원 문체부 관광정책실장은 “관광산업의 지속 가능한 성장을 위해 수도권에서 지역으로의 대전환을 이끌 강력한 힘이 필요한 시점”이라며 “지역과 관광이 함께 크는 지역관광 전성시대 실현을 위해 관광정책 주무부처인 문체부와 지방정부 지원 주무부처인 행안부가 긴밀히 협업해 지역 현장에서 체감할 수 있는 성과를 창출하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

송경주 행안부 지방재정경제실장은 “관광객들이 지역을 직접 찾는 계기가 되는 지역 관광은 소비 진작을 비롯해 지역경제 활성화에 매우 효과적 수단”이라며 “지역 특성을 반영한 지방정부의 창의적이고 우수한 관광 시책으로 관광객들이 먼저 찾는 지역이 될 수 있도록 지역관광 활성화 정책에 양 부처가 적극 협력해 나가겠다”고 밝혔다.