[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 지역 중증응급환자 치료를 위한 최상위 의료 거점이 기존 2곳에서 3곳으로 늘어난다.

이에 따라 상대적으로 취약했던 인천 북부권의 응급의료 접근성이 대폭 개선되고 지역 안에서 응급환자 치료를 끝마치는 ‘지역완결형 응급의료’ 체계가 한층 견고해질 전망이다.

인천광역시는 보건복지부의 ‘2026~2029년 권역응급의료센터 재지정’ 결과에 따라 가톨릭대학교 인천성모병원이 권역응급의료센터로 새롭게 지정됐다고 16일 밝혔다.

이번 신규 지정으로 인천 내 권역응급의료센터는 기존 가천대 길병원, 인하대병원에 이어 인천성모병원까지 총 3개소로 확대된다.

지정 기간은 오는 2026년 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년간이다.

권역응급의료센터는 단순 응급처치를 넘어 중증외상, 심뇌혈관 질환, 긴급 응급수술 등 생명이 위급한 환자들에게 최종 치료를 제공한다.

그동안 인천의 권역응급의료센터는 남부권에 치우쳐 있어 북부 지역 주민들이 중증 응급상황에 처했을 때 이송 및 골든타임 확보에 어려움이 있었다.

인천시는 국제공항과 항만을 품은 관문 도시라는 특수성과 함께 백령도 등 도서·접경지역이 넓게 분포해 있는 지리적 한계를 보건복지부에 적극 피력해 왔다.